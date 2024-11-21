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Глобальное потепление ускоряет распространение опасных патогенов

Глобальное потепление ускоряет распространение опасных патогенов

Киев  •  УНН

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Более 50% человеческих патогенов усиливаются из-за изменения климата, показало новое исследование. Экстремальная погода и миграция людей создают новые пути распространения болезней, включая денге и вирус Западного Нила.

Более половины человеческих патогенов могут усугубляться изменением климата, что ускоряет распространение болезней, говорится в новом исследовании, опубликованном в четверг группой из более чем 100 ученых и политиков. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.

Детали

Как говорится в докладе, этот год уже стал рекордным по числу новых и усиленных эпидемий, а неблагоприятная погода повышает риск заболеваний - засухи и наводнения ухудшают качество воды и доступность продовольствия.

Это, в свою очередь, приводит к увеличению числа перемещенных лиц и создает новые пути для распространения болезней. Между тем, потепление глобальной температуры означает, что комары, грызуны и клещи перемещаются в районы, где раньше было слишком холодно, что затрудняет прогнозирование заболеваемости, говорится в исследовании.

"Без существенного сокращения выбросов углекислого газа мы и будущие поколения столкнемся с более частыми и необычными заболеваниями", - сказал Тулио де Оливейра, директор Центра по борьбе с эпидемиями и инновациям Стелленбошского университета в Южной Африке и ведущий автор доклада.

В этом году число случаев заболевания вирусом денге достигло максимального годового показателя. Также резко возросло число случаев заболевания вирусом Западного Нила: 19 европейских стран сообщили о случаях заболевания. В Восточной Африке наблюдаются скачки устойчивости к противомикробным препаратам, связанным с малярией.

По словам де Оливейры, чтобы противостоять быстрому распространению, необходимо обеспечить большую прозрачность вспышек заболеваний.

"Поскольку эта вспышка распространяется среди домашнего скота, а теперь и среди свиней, это повышает риск пандемии", - сказал он. "США должны обеспечить полную прозрачность, сообщать о случаях заболевания и вести геномный надзор в режиме реального времени, чтобы облегчить разработку вакцин и терапевтических средств".

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Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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