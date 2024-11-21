Глобальное потепление ускоряет распространение опасных патогенов
Киев • УНН
Более 50% человеческих патогенов усиливаются из-за изменения климата, показало новое исследование. Экстремальная погода и миграция людей создают новые пути распространения болезней, включая денге и вирус Западного Нила.
Более половины человеческих патогенов могут усугубляться изменением климата, что ускоряет распространение болезней, говорится в новом исследовании, опубликованном в четверг группой из более чем 100 ученых и политиков. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.
Детали
Как говорится в докладе, этот год уже стал рекордным по числу новых и усиленных эпидемий, а неблагоприятная погода повышает риск заболеваний - засухи и наводнения ухудшают качество воды и доступность продовольствия.
Это, в свою очередь, приводит к увеличению числа перемещенных лиц и создает новые пути для распространения болезней. Между тем, потепление глобальной температуры означает, что комары, грызуны и клещи перемещаются в районы, где раньше было слишком холодно, что затрудняет прогнозирование заболеваемости, говорится в исследовании.
"Без существенного сокращения выбросов углекислого газа мы и будущие поколения столкнемся с более частыми и необычными заболеваниями", - сказал Тулио де Оливейра, директор Центра по борьбе с эпидемиями и инновациям Стелленбошского университета в Южной Африке и ведущий автор доклада.
В этом году число случаев заболевания вирусом денге достигло максимального годового показателя. Также резко возросло число случаев заболевания вирусом Западного Нила: 19 европейских стран сообщили о случаях заболевания. В Восточной Африке наблюдаются скачки устойчивости к противомикробным препаратам, связанным с малярией.
По словам де Оливейры, чтобы противостоять быстрому распространению, необходимо обеспечить большую прозрачность вспышек заболеваний.
"Поскольку эта вспышка распространяется среди домашнего скота, а теперь и среди свиней, это повышает риск пандемии", - сказал он. "США должны обеспечить полную прозрачность, сообщать о случаях заболевания и вести геномный надзор в режиме реального времени, чтобы облегчить разработку вакцин и терапевтических средств".
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