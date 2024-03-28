Главнокомандующий ВСУ показал видеокадры, как украинские защитники уничтожают оккупантов

На видео можно увидеть боевую работу украинских защитников - уничтожение техники и вооружения ВС РФ. Об этом передает УНН со ссылкой на страницу главкома ВСУ в Telegram.

Детали

Главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Александр Сырский продемонстрировал видеокадры боевой работы украинских защитников по позициям, в которых пытались закрепиться оккупанты.

Украинские воины ведут боевую работу 24/7. Кадры уничтожения вражеской техники и вооружения - прокомментировал видеокадры Александр Сырский.

Напомним,

Подразделение Сил Специальных Операций уничтожило 10 единиц тяжелой и автотехники врага на Запорожском направлении. Об этом говорится в сообщении ССО в Telegram.

Из установки УР-77 "Метеорит" бойцы 48-й инженерной Каменец-Подольской бригады поразили опорный пункт российских оккупантов.