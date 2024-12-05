Глава правительства Франции Мишель Барнье сегодня подает заявление об отставке
Киев • УНН
Премьер-министр Франции Мишель Барнье подает в отставку после проигрыша вотума доверия 331 голосом. Страна остается без исполнительной власти и бюджета на 2025 год, пока Макрон ищет нового главу правительства.
Франция остается без исполнительной власти и закона о бюджете на 2025 год. Накануне парламент страны одобрил вотум недоверия главе исполнительной власти.
Передает УНН со ссылкой на RSI и BFMTV.
Премьер-министр Франции Мишель Барнье в четверг утром подаст в отставку после потери вотума доверия, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на информированные источники.
«Ожидается, что Мишель Барнье в этот четверг, 5 декабря, в 10:00 (9:00 по Гринвичу) подаст в Елисейском дворце заявление об отставке его и его правительства (президенту Франции) Эммануэлю Макрону»
Правительство Мишеля Барнье было отправлено в отставку в среду 331 голосом. 288 голосов было достаточно, чтобы его отправить в отставку. Победил беспрецедентный альянс между левым Новым народным фронтом и крайне правыми Марин Ле Пен, которые впервые с 1962 года выразили недоверие исполнительной власти. Президент Республики Эммануэль Макрон уже работает над назначением нового главы правительства.
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Тем временем Франция остается без исполнительной власти и без закона о бюджете на 2025 год, учитывая, что Барнье, который занял должность всего три месяца назад, потерпел поражение на первом же препятствии - голосовании по бюджету социального обеспечения.
Голосование не повлияет на мандат Макрона, но его будущее также находится под вопросом, поскольку он назначил Барнье, а его партия находится в правительстве. Оппозиция будет требовать досрочных президентских выборов, которые сейчас запланированы на 2027 год. Сам Макрон неоднократно заявлял, что хочет оставаться главой государства до конца своего срока.
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