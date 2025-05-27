Глава Минобороны Чехии попала в аварию: что известно

Сегодня, 27 мая, министр обороны Чехии Яна Чернохова попала в дорожно-транспортное происшествие в центре Праги. По данным полиции, столкновение произошло между двумя автомобилями. Никто не пострадал. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Novinky.

Детали

Издание отмечает, что авария произошла на перекрестке улиц Революционной и Длоугой.

Могу подтвердить, что автомобиль министра попал в ДТП в центре Праги сегодня днем. Никто из участников не пострадал – сообщил Novinky пресс-секретарь Министерства обороны Чехии Давид Шима.

Автомобиль военной полиции ехал с включенными фарами, когда в него впоследствии врезался другой гражданский автомобиль, сообщила изданию пресс-секретарь пражской полиции Кристина Зелинкова.

По данным правоохранителей, на перекрестке столкнулись два автомобиля, в результате чего движение было перекрыто примерно на десять минут.

Один из разбитых транспортных средств был военным. Как лицо, находящееся под охраной, у главы Минобороны есть служебный автомобиль, включая охранников. Безопасность обеспечивает военная полиция.

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