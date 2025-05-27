Глава Міноборони Чехії потрапила у аварію: що відомо

Сьогодні, 27 травня, міністерка оборони Чехії Яна Чернохова потрапила в дорожньо-транспортну пригоду в центрі Праги. За даними поліції, зіткнення сталося між двома автівками. Ніхто не постраждав. Про це повідомляє УНН із посиланням на Novinky.

Видання зазначає, що аварія сталася на перехресті вулиць Револючної та Длоугої.

Можу підтвердити, що автомобіль міністра потрапив у ДТП у центрі Праги сьогодні вдень. Ніхто з учасників не постраждав