Глава Міноборони Чехії потрапила у аварію: що відомо

$41.570.06
47.300.30
ukenru
Зоозахисники заявляють про "експлуатацію" поросят у київській кав’ярні: що кажуть власники та поліція
Ексклюзив
13:16 • 57121 перегляди

Зоозахисники заявляють про "експлуатацію" поросят у київській кав’ярні: що кажуть власники та поліція

Ексклюзив
27 травня, 11:19 • 59893 перегляди

Літо 2025 у кольорах та стилях: головні тренди інтер’єру

Ексклюзив
27 травня, 08:04 • 76037 перегляди

Одеса, Закарпаття та Волинь: експерт розповів про варіанти відпочинку

Ексклюзив
26 травня, 14:22 • 133113 перегляди

рф змінила тактику використання дронів та підвищили стійкість до РЕБ: експерт пояснив, як протидіяти "Герані-2"

Ексклюзив
26 травня, 13:26 • 212870 перегляди

Справу головного юриста НБУ заморозили? Відсутність підозри може затягнути розслідування на роки – суддя у відставці

Ексклюзив
26 травня, 11:58 • 181280 перегляди

САП приховує деталі розслідування справи про "зливи з НАБУ" та причетність Углави - за рік жодних підозр

Ексклюзив
26 травня, 09:30 • 182199 перегляди

Прокуратура має звернутися до суду з клопотанням про арешт обвинуваченого у хабарництві нардепа Кузьміних – ексзаступник генпрокурора

Ексклюзив
26 травня, 08:54 • 163987 перегляди

Манікюр і педикюр: головні тренди літа 2025

26 травня, 08:18 • 115374 перегляди

Над Україною під час атаки рф збили 9 з 9 ракет та знешкодили 288 з 355 дронів

Ексклюзив
26 травня, 06:37 • 100154 перегляди

Як заощадити на продуктах: поради дієтолога для здорового харчування

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+19°
2м/с
62%
745мм
Популярнi новини

American Music Awards 2025: тріумф Біллі Айліш та список переможців

27 травня, 08:52 • 91345 перегляди

Jia Jia і De De: гонконзьким панденятам-близнюкам на конкурсі обрали імена

27 травня, 09:48 • 85259 перегляди

У Китаї стався потужний вибух на хімічному заводі: у небо здійнявся стовп диму

27 травня, 12:27 • 48784 перегляди

Топ трендів випускної моди 2025: що актуально та скільки коштує

14:30 • 57187 перегляди

Позов до Sony за право торгувати “сірою” технікою та побиття покупця: хто стоїть за мережею Stylus

15:12 • 49937 перегляди
Публікації

Позов до Sony за право торгувати “сірою” технікою та побиття покупця: хто стоїть за мережею Stylus

15:12 • 50543 перегляди

Топ трендів випускної моди 2025: що актуально та скільки коштує

14:30 • 57833 перегляди

Зоозахисники заявляють про "експлуатацію" поросят у київській кав’ярні: що кажуть власники та поліція
Ексклюзив

13:16 • 57126 перегляди

Ризик у подарунок: як техніка з "сірого" ринку стає троянським конем у вашому персональному користуванні

26 травня, 16:32 • 177824 перегляди

Здоров'я в подорожах Європою: практичні поради для мандрівників

24 травня, 08:00 • 567006 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Кіт Келлогг

Кім Чен Ин

Руслан Кравченко

Фрідріх Мерц

Олаф Шольц

Актуальні місця

Київ

Білий дім

Харківська область

Покровськ

Чернігівська область

Реклама
УНН Lite

Привид у Беверлі-Гіллз: Періс Гілтон налякана тим, що її дворічний син бачить містичних істот

17:27 • 10861 перегляди

HBO офіційно представило акторів, які заграють Гаррі Поттера, Герміону і Рона у новому серіалі

16:05 • 16806 перегляди

Jia Jia і De De: гонконзьким панденятам-близнюкам на конкурсі обрали імена

27 травня, 09:48 • 85686 перегляди

American Music Awards 2025: тріумф Біллі Айліш та список переможців

27 травня, 08:52 • 91758 перегляди

Marvel готує новий спіноф "ВандаВіжен": стали відомі перші імена з акторського складу

27 травня, 07:08 • 90862 перегляди
Актуальне

The Guardian

Фокс Ньюс

Truth Social

Bild

Tesla Model Y

Глава Міноборони Чехії потрапила у аварію: що відомо

Київ • УНН

 • 922 перегляди

Сьогодні, 27 травня, в центрі Праги автомобіль міністерки оборони Чехії Яни Чернохової потрапив у ДТП. За попередніми даними, зіткнулися два автомобілі, але ніхто не постраждав.

Глава Міноборони Чехії потрапила у аварію: що відомо

Сьогодні, 27 травня, міністерка оборони Чехії Яна Чернохова потрапила в дорожньо-транспортну пригоду в центрі Праги. За даними поліції, зіткнення сталося між двома автівками. Ніхто не постраждав. Про це повідомляє УНН із посиланням на Novinky.

Деталі

Видання зазначає, що аварія сталася на перехресті вулиць Револючної та Длоугої.

Можу підтвердити, що автомобіль міністра потрапив у ДТП у центрі Праги сьогодні вдень. Ніхто з учасників не постраждав

 – повідомив Novinky речник Міністерства оборони Чехії Давид Шіма.

Автомобіль військової поліції їхав з увімкненими фарами, коли в нього згодом врізався інший цивільний автомобіль, повідомила виданню речниця празької поліції Крістіна Зелінкова.

За даними правоохоронців, на перехресті зіткнулися два автомобілі, внаслідок чого рух був перекритий приблизно на десять хвилин.

Один із розбитих транспортних засобів був військовим. Як особа, що перебуває під охороною, міністерка оборони має службовий автомобіль, включаючи охоронців. Безпеку забезпечує військова поліція.

"Чеська ініціатива": Україна отримає ще 400 тисяч снарядів цього року20.05.25, 14:07 • 3400 переглядiв

Альона Уткіна

Альона Уткіна

Новини Світу
Яна Черночова
Прага
Чеська Республіка
Brent
$63.42
Bitcoin
$110,303.10
S&P 500
$5,921.67
Tesla
$363.05
Газ TTF
$37.01
Золото
$3,328.14
Ethereum
$2,670.23