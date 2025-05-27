Глава Міноборони Чехії потрапила у аварію: що відомо
Київ • УНН
Сьогодні, 27 травня, в центрі Праги автомобіль міністерки оборони Чехії Яни Чернохової потрапив у ДТП. За попередніми даними, зіткнулися два автомобілі, але ніхто не постраждав.
Сьогодні, 27 травня, міністерка оборони Чехії Яна Чернохова потрапила в дорожньо-транспортну пригоду в центрі Праги. За даними поліції, зіткнення сталося між двома автівками. Ніхто не постраждав. Про це повідомляє УНН із посиланням на Novinky.
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Видання зазначає, що аварія сталася на перехресті вулиць Револючної та Длоугої.
Можу підтвердити, що автомобіль міністра потрапив у ДТП у центрі Праги сьогодні вдень. Ніхто з учасників не постраждав
Автомобіль військової поліції їхав з увімкненими фарами, коли в нього згодом врізався інший цивільний автомобіль, повідомила виданню речниця празької поліції Крістіна Зелінкова.
За даними правоохоронців, на перехресті зіткнулися два автомобілі, внаслідок чого рух був перекритий приблизно на десять хвилин.
Один із розбитих транспортних засобів був військовим. Як особа, що перебуває під охороною, міністерка оборони має службовий автомобіль, включаючи охоронців. Безпеку забезпечує військова поліція.
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