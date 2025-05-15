Глава МИД Турции: переговоры между Украиной и россией - новый шанс для мира
Киев • УНН
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что сегодняшние переговоры между Украиной и россией могут стать новым толчком к миру. Он выразил надежду, что переговоры откроют новую главу.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что сегодняшние переговоры между Украиной и россией могут стать "новым шансом для мира". Об этом сообщает Sky News, пишет УНН.
Детали
Как сообщает СМИ, по словам министра иностранных дел Турции Хакан Фидан, сегодняшние переговоры между рф и Украиной открывают новые возможности для мира между двумя странами.
Он также добавил, что надеется, что новый раунд переговоров откроет новую главу.
Напомним
Ранее глава МИД Турции заявлял, что Украина и россия пытаются согласовать свои позиции. Они пытаются сделать это, не теряя позиций в публичной дипломатии и стратегической политической коммуникации.