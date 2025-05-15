Глава МЗС Туреччини: переговори між Україною та рф - новий шанс для миру

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що сьогоднішні переговори між Україною та росією можуть стати "новим шансом для миру". Про це повідомляє Sky News, пише УНН.

Деталі

Як повідомляє ЗМІ, за словами, міністра закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, сьогоднішні переговори між рф та Україною відкривають нові можливості для миру між двома країнами.

Він також додав, що сподівається, що новий раунд перемовин відкриє нову главу.

Нагадаємо

Раніше глава МЗС Туреччини заявляв, що Україна та росія намагаються узгодити свої позиції. Вони намагаються зробити це, не втрачаючи позицій у публічній дипломатії та стратегічній політичній комунікації.