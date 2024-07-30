Министр иностранных дел призвал исключить Турцию из Североатлантического договора после того, как Эрдоган угрожал вторгнуться в Израиль.

Пишет УНН со ссылкой на Times of Israel.

Министр иностранных дел Израиля призвал НАТО исключить Турцию в понедельник после того, как ее президент Тайип Эрдоган пригрозил, что его страна может вторгнуться в Израиль, как она уже вторглась в Ливию и Нагорный Карабах в прошлом.

«В свете угроз президента Турции Эрдогана вторгнуться в Израиль и его опасной риторики, министр иностранных дел Израиля Израиль Кац поручил дипломатам ... срочно связаться со всеми членами НАТО, призвав осудить Турцию и требуя ее исключения из регионального альянса», - говорится в сообщении министерства.

Напомним,

Президент Турции Эрдоган заявил о готовности страны действовать в отношении Израиля так же решительно, как в Карабахе и Ливии.

Яир Лапид призвал мировое сообщество осудить угрозы Эрдогана о возможном вторжении в Израиль.

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