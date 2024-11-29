Глава МИД Германии поедет в Китай, где будет говорить и о войне рф против Украины

Глава МИД Германии Анналена Бербок планирует посетить Китай с коротким визитом, где, в частности, будет говорить и об Украине, передает УНН со ссылкой на Tagesschau.

По данным издания, в воскресенье Бербок отправится с рабочим визитом в Пекин. В понедельник - встретится с китайским коллегой, среди прочего речь пойдет о войне россии против Украины.

Зеленский и Бербок в Киеве обсудили пути давления на рф

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Министр иностранных дел Германии предупреждает, что если не поддерживать Украину, российские войска могут достичь границы с Польшей и перенести войну на территорию ЕС и НАТО.