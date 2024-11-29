Глава МИД Германии поедет в Китай, где будет говорить и о войне рф против Украины
Киев • УНН
Анналена Бербок планирует короткий рабочий визит в Пекин. В понедельник состоится встреча с китайским коллегой, где будет обсуждаться война россии против Украины.
Глава МИД Германии Анналена Бербок планирует посетить Китай с коротким визитом, где, в частности, будет говорить и об Украине, передает УНН со ссылкой на Tagesschau.
По данным издания, в воскресенье Бербок отправится с рабочим визитом в Пекин. В понедельник - встретится с китайским коллегой, среди прочего речь пойдет о войне россии против Украины.
Зеленский и Бербок в Киеве обсудили пути давления на рф4 нояб. 2024, 19:05 • 43108 просмотров
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