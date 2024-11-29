Глава МИД Германии поедет в Китай, где будет говорить и о войне рф против Украины

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Реконструкция, активы или еще одна ненужная структура: что думают украинцы об АРМА (видео)
11:42 • 30380 просмотра

Реконструкция, активы или еще одна ненужная структура: что думают украинцы об АРМА (видео)

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"7% с зарплаты на облигации": как реагируют киевляне на предложение главы налогового комитета
10:56 • 50855 просмотра

"7% с зарплаты на облигации": как реагируют киевляне на предложение главы налогового комитета

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Масштабная мошенническая схема по закупке военной формы: суд сегодня планирует избрать меры пресечения подозреваемым
10:21 • 58228 просмотра

Масштабная мошенническая схема по закупке военной формы: суд сегодня планирует избрать меры пресечения подозреваемым

В Украине анализируют шесть маршрутов для запуска платных дорог
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В Украине анализируют шесть маршрутов для запуска платных дорог

Zelenskyy signed a law on raising taxes
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Zelenskyy signed a law on raising taxes

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Бровары присоединились к международной программе восстановления при поддержке ПРООН и правительства Японии
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Бровары присоединились к международной программе восстановления при поддержке ПРООН и правительства Японии

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АРМА создает правила под избранных: эксперт намекнул на манипуляции с критериями конкурса на управляющего для ТРЦ "Гулливер"
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АРМА создает правила под избранных: эксперт намекнул на манипуляции с критериями конкурса на управляющего для ТРЦ "Гулливер"

Графики отключений ужесточают из-за ракетной атаки рф: что ждет украинцев
 • 122818 просмотра

Графики отключений ужесточают из-за ракетной атаки рф: что ждет украинцев

путин снова пригрозил применить новую ракетную систему "Орешник": что сказал
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путин снова пригрозил применить новую ракетную систему "Орешник": что сказал

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Установленные АРМА имущественные критерии на конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер" сужают круг участников-эксперт
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Установленные АРМА имущественные критерии на конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер" сужают круг участников-эксперт

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Глава МИД Германии поедет в Китай, где будет говорить и о войне рф против Украины

Глава МИД Германии поедет в Китай, где будет говорить и о войне рф против Украины

Киев  •  УНН

 • 2090 просмотра

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Анналена Бербок планирует короткий рабочий визит в Пекин. В понедельник состоится встреча с китайским коллегой, где будет обсуждаться война россии против Украины.

Глава МИД Германии Анналена Бербок планирует посетить Китай с коротким визитом, где, в частности, будет говорить и об Украине, передает УНН со ссылкой на Tagesschau.

По данным издания, в воскресенье Бербок отправится с рабочим визитом в Пекин. В понедельник - встретится с китайским коллегой, среди прочего речь пойдет о войне россии против Украины.

Зеленский и Бербок в Киеве обсудили пути давления на рф4 нояб. 2024, 19:05 • 43108 просмотров

Ранее

Министр иностранных дел Германии предупреждает, что если не поддерживать Украину, российские войска могут достичь границы с Польшей и перенести войну на территорию ЕС и НАТО.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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