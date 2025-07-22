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Германия ждет решения США по Patriot для поставок Украине - Мерц

Киев • УНН

 • 778 просмотра

Германия ожидает решения президента США Дональда Трампа о передаче систем Patriot Украине. Вашингтон дал принципиальное обязательство предоставить замену, что позволит Германии передать собственные системы.

Германия ждет решения США по Patriot для поставок Украине - Мерц

Германия ожидает решения президента США Дональда Трампа о передаче систем противовоздушной обороны Patriot для поставки Украине. Вашингтон дал принципиальное обязательство сделать это, сообщил канцлер Германии Фридрих Мерц во время пресс-конференции 21 июля, пишет УНН.

Детали

"Мы также рассматриваем, как мы можем разрабатывать системы, а также поставлять системы Patriot Украине. Это важно. Но для этого нам нужны партнеры. Нам нужны Соединенные Штаты. Мы рассчитываем на президента (Дональда Трампа - ред.) в этом. Он дал это четко понять. Нам нужны быстрые обязательства", - сообщил Мерц.

Канцлер добавил, что сейчас министры обороны союзников ведут переговоры о поставке систем Patriot, чтобы потом их можно было передать Украине.

"Министры обороны сейчас ведут переговоры по этому поводу. Американское правительство взяло на себя общее обязательство поставлять системы Patriot нам, Германии и ЕС, чтобы мы потом могли поставлять существующие системы Patriot Украине по собственной инициативе. Мы их поставляем, и мы получаем замену", - подчеркнул немецкий лидер.

Он добавил, что сейчас эта замена систем Patriot не закуплена, однако правительство США дало принципиальное обязательство предоставить ее.

"Эта замена еще фактически не закуплена. Сейчас с американским правительством ведутся переговоры о том, откуда поступит замена. Но американское правительство дало свое принципиальное обязательство, что мы получим замену. Теперь детали еще нужно согласовать между министрами обороны", - сказал Мерц.

Дополнение

Министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что Германия намерена поддержать Украину двумя дополнительными системами Patriot. Первые системы будут переданы ВСУ в ближайшие дни и могут быть развернуты немедленно.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

Войнаполитика
MIM-104 Patriot
Дональд Трамп
Борис Писториус
Германия
Соединённые Штаты
Украина
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