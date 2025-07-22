Німеччина чекає на рішення США щодо Patriot для поставок Україні - Мерц

Німеччина очікує на рішення президента США Дональда Трампа про передачу систем протиповітряної оборони Patriot для постачання Україні. Вашингтон дав принципове зобов'язання зробити це, повідомив канцлер Німеччини Фрадріх Мерц під час пресконференції 21 липня, пише УНН.

Деталі

"Ми також розглядаємо, як ми можемо розробляти системи, а також постачати системи Patriot Україні. Це важливо. Але для цього нам потрібні партнери. Нам потрібні Сполучені Штати. Ми розраховуємо на президента (Дональда Трампа - ред.) в цьому. Він дав це чітко зрозуміти. Нам потрібні швидкі зобов'язання", - повідомив Мерц.

Канцлер додав, що наразі міністри оборони союзників ведуть переговори щодо постачання систем Patriot, щоб потім їх можна було передати Україні.

"Міністри оборони зараз ведуть переговори з цього приводу. Американський уряд взяв на себе загальне зобов'язання постачати системи Patriot нам, Німеччині та ЄС, щоб ми потім могли постачати існуючі системи Patriot Україні з власної ініціативи. Ми їх постачаємо, і ми отримуємо заміну", - підкреслив німецький лідер.

Він додав, що наразі ця заміна систем Patriot не закуплена, проте уряд США дав принципове зобов'язання надати її.

"Ця заміна ще фактично не закуплена. Наразі з американським урядом ведуться переговори щодо того, звідки надійде заміна. Але американський уряд дав своє принципове зобов'язання, що ми отримаємо заміну. Тепер деталі ще потрібно узгодити між міністрами оборони", - сказав Мерц.

Доповнення

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус повідомив, що Німеччина має намір підтримати Україну двома додатковими системами Patriot. Перші системи будуть передані ЗСУ найближчими днями та можуть бути розгорнуті негайно.