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Германия закрывает все генконсульства Ирана: 32 дипломата должны покинуть страну

Германия закрывает все генконсульства Ирана: 32 дипломата должны покинуть страну

Киев  •  УНН

14:26 • 7144 просмотра

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Глава МИД Германии объявила о закрытии трех иранских консульств в ответ на казнь Джамшида Шармахда. 32 сотрудника консульств должны покинуть страну, если не имеют немецкого гражданства.

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок объявила о санкциях в ответ на казнь в Иране гражданина Германии Джамшида Шармахда. Среди них - закрытие трех иранских генеральных консульств во Франкфурте, Мюнхене и Гамбурге. Посольство в Берлине при этом продолжит работать, передает УНН со ссылкой на DW.

Детали

Меры коснутся 32 сотрудников консульств, которые должны покинуть страну в том случае, если они не имеют немецкого гражданства. Реакция на казнь оказалась более жесткой, чем ожидалось, отмечает Tagesschau.

Шармахд, который имел гражданство Германии и Ирана, был похищен иранскими спецслужбами во время пересадки в Дубае в 2020 году. Тегеран называет его лидером оппозиционной группировки «Тондар», которая признана в Иране «террористической». В 2023 году Верховный суд Ирана приговорил его к смертной казни по обвинению в «терроризме». Приговор решительно осудили власти Германии и Евросоюза. Шармахда казнили утром 28 октября.

В Иране казнили немецко-иранского гражданина по обвинению в терроризме29 октября 2024, 10:18 • 11540 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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