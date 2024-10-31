Германия закрывает все генконсульства Ирана: 32 дипломата должны покинуть страну

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок объявила о санкциях в ответ на казнь в Иране гражданина Германии Джамшида Шармахда. Среди них - закрытие трех иранских генеральных консульств во Франкфурте, Мюнхене и Гамбурге. Посольство в Берлине при этом продолжит работать, передает УНН со ссылкой на DW.

Детали

Меры коснутся 32 сотрудников консульств, которые должны покинуть страну в том случае, если они не имеют немецкого гражданства. Реакция на казнь оказалась более жесткой, чем ожидалось, отмечает Tagesschau.

Шармахд, который имел гражданство Германии и Ирана, был похищен иранскими спецслужбами во время пересадки в Дубае в 2020 году. Тегеран называет его лидером оппозиционной группировки «Тондар», которая признана в Иране «террористической». В 2023 году Верховный суд Ирана приговорил его к смертной казни по обвинению в «терроризме». Приговор решительно осудили власти Германии и Евросоюза. Шармахда казнили утром 28 октября.

В Иране казнили немецко-иранского гражданина по обвинению в терроризме