Германия передаст 180 тыс. снарядов для Украины в рамках чешской инициативы

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российские войска несут значительные потери в бронетехнике на Херсонском направлении и вынуждены перебрасывать боевые машины из оккупированного Крыма для пополнения потерь после ударов украинских беспилотников.
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Дрейфующее нефтяное пятно площадью около 7 квадратных километров обнаружено в Каспийском море в районе нефтяного месторождения "Кашаган".
В школе в Финляндии произошла стрельба: 12-летний ученик ранил трех сверстников
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В Херсоне СБУ задержала российских информаторов, которые готовили ракетные удары по украинским силам.
Атака на НПЗ в Татарстане: источники сообщили, что это операция СБУ и ГУР
Украинский беспилотник дальнего радиуса действия попал в крупный нефтеперерабатывающий завод в Нижнекамске, Татарстан, и вызвал пожар. Это совместная операция СБУ и ГУР Украины.
Курировал фильтрационный лагерь в Запорожской области: перед судом предстанет сын начальника охраны януковича
28-летний сотрудник фсб россии незаконно удерживал украинцев, руководил фильтрационным лагерем в Запорожской области, где задержанных подвергали пыткам, а также организовывал инсценировки казней.
Шуляк призывает парламент немедленно принять ряд законопроектов по местному самоуправлению
Елена Шуляк, председатель партии "Слуга народа", призвала Парламент немедленно принять ряд законопроектов о местном самоуправлении, включая законы о демократии на местном уровне, органы самоорганизации населения, прозрачность местной власти и публичные консультации, которые являются частью программы Украинского фонда.
Для ударов по российским НПЗ Украина использует дроны с искусственным интеллектом - CNN
Украина начала использовать беспилотники с искусственным интеллектом для обхода российской противовоздушной обороны и точных ударов по российским энергетическим объектам, таким как нефтеперерабатывающие заводы, нанося удар по военной экономике россии.