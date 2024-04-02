Германия передаст 180 тыс. снарядов для Украины в рамках чешской инициативы

Германия предоставит Украине 180 000 артиллерийских снарядов в качестве вклада в чешской план закупки боеприпасов для Украины на 576 миллионов евро, сообщило министерство обороны, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Reuters пишет, что это в дополнение к пакету помощи на сумму 478 миллионов евро, о котором министр обороны Германии Борис Писториус объявил в прошлом месяце.

"Общая стоимость обеих мер поддержки составляет более миллиарда евро", - сказал представитель министерства агентству.

Как отмечает Reuters, к чешской инициативе по поставке Украине сотен тысяч боеприпасов из-за пределов Европы присоединяется все больше стран.

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