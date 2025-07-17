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Генштаб о ситуации на фронте: 131 боевое столкновение, враг задействовал 1249 дронов-камикадзе

Киев • УНН

 • 550 просмотра

За сутки на фронте произошло 131 боевое столкновение. Враг применил 1249 дронов-камикадзе и совершил 4280 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов.

Генштаб о ситуации на фронте: 131 боевое столкновение, враг задействовал 1249 дронов-камикадзе

Всего с начала этих суток на фронте произошло 131 боевое столкновение. Враг задействовал 1249 дронов-камикадзе и совершил 4280 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Сегодня российские войска нанесли один ракетный и 62 авиационных удара, применив две ракеты и сбросив 90 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, задействовали 1249 дронов-камикадзе и совершили 4280 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов 

- говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отражали 11 штурмовых действий оккупантов, три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Южно-Слобожанском направлении противник девять раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанск, Зеленое и Старица, до сих пор продолжается два боестолкновения. Враг нанес авиаудары по районам населенных пунктов Окип, Борщевая, Волчанск, Чугуновка.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия в районах населенных пунктов Купянск, Зеленый Гай, Новая Кругляковка и в направлении Песчаного. Украинские защитники уже остановили три вражеские атаки, еще один бой продолжается.

На Лиманском направлении российские захватчики 18 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Новоегоровка, Грековка, Карповка, Зеленая Долина, Колодязи, Серебрянка и в сторону Шандриголового, семь боестолкновений продолжаются.

Три вражеских штурма отбили украинские защитники на Северском направлении – оккупанты пытались продвигаться в районе Григоровки и в направлении Выемки.

На Краматорском направлении враг 11 раз штурмовал наши позиции в районах населенных пунктов Часов Яр, Ступочки, Белая Гора и Предтечино.

На Торецком направлении семь раз россияне шли в наступление на позиции украинских подразделений в районах Щербиновки, Александро-Калинового, Петровки, Русиного Яра и в направлении Плещеевки, все боестолкновения на направлении уже завершены.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 48 раз пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Противник атаковал в районах населенных пунктов Полтавка, Попов Яр, Родинское, Новоторецкое, Миролюбовка, Новоекономическое, Лысовка, Новоукраинка, Зверово, Удачное, Муравка, Алексеевка и в направлении Покровска и Новопавловки. До сих пор продолжаются три боестолкновения.

По предварительным данным, сегодня на этом направлении был обезврежен 231 оккупант, из них 130 – безвозвратно. Также украинские воины уничтожили танк, три боевые бронированные машины, три автомобиля, три мотоцикла, две пушки, 18 БпЛА, один терминал спутниковой связи и пять антенн управления БпЛА; повреждены танк, пять пушек и два мотоцикла оккупантов.

На Новопавловском направлении враг 12 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Поддубное, Звезда, Темировка, Мирное, Воскресенка, Вольное Поле, Шевченко. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях вражеских атак не зафиксировано, однако враг нанес авиаудары по Белогорью, Степногорску и Ольговке.

Российские войска потеряли 1190 оккупантов и 453 единицы техники за сутки – Генштаб ВСУ17.07.25, 08:01 • 4512 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
Волчанск
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Часов Яр
Украина
Купянск
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