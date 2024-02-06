Генштаб: количество уничтоженных оккупантов превысило 390 тысяч

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 390 580 человек, 6365 танков и тысяч единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.02.24 ориентировочно составляли:

- личного состава - около 390 580 (+1020) человек,

- танков - 6365 (+17),

- боевых бронированных машин - 11857 (+35),

- артиллерийских систем - 9367 (+18),

- РСЗВ - 979 (+0),

- средств ППО - 665 (+1),

- самолетов - 332 (+0),

- вертолетов - 324 (+0),

- БПЛА оперативно-тактического уровня - 7173 (+0),

- крылатых ракет - 1848 (+0),

- кораблей/катеров - 24 (+0),

- подводных лодок - 1 (+0),

- автомобильной техники и автоцистерн - 12453 (+41),

- специальной техники - 1496 (+10).

За минувшие сутки произошло 126 боевых столкновений, ВСУ отбили 114 вражеских атак - Генштаб ВСУ