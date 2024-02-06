Генштаб: количество уничтоженных оккупантов превысило 390 тысяч
Генеральный штаб Украины сообщил, что потери россии с начала вторжения составили около 390 580 человек погибшими и тысячи единиц уничтоженной военной техники, в том числе 6365 танков.
Ракетный удар рф по гостинице в Харьковской области: погиб двухмесячный мальчик - ОВА
Двухмесячный мальчик погиб и три женщины получили ранения в результате российской ракетной атаки С-300, которая разрушила трехэтажный отель в Золочеве, Харьковская область.
В Украине будет сыпать снег и лить дождь, но температура достигнет 12-17° тепла: синоптики дали прогноз на трое суток
В течение следующих трех дней в Украине ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, температура местами будет достигать 12-17°C. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, 6-7 февраля порывы 15-20 м/с, завтра на высокогорье Карпат 25-30 м/с.
Саудовская Аравия собирается приобрести больше военных Airbus A330
Саудовская Аравия планирует приобрести больше транспортных самолетов Airbus A330 MRTT и, возможно, военно-транспортных самолетов A400M для усиления своих ВВС.
За минувшие сутки произошло 126 боевых столкновений, ВСУ отбили 114 вражеских атак - Генштаб ВСУ
По данным Генерального штаба Украины, за минувшие сутки произошло 126 боевых столкновений: российские войска нанесли 7 ракетных ударов, 35 авиаударов и 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Уникальные кадры: полярники впервые показали птенцов антарктических пингвинов
Украинские полярники обнародовали первое видео антарктических пингвинов и их птенцов, гнездящихся на острове Бут вблизи исследовательской станции "Академик Вернадский".
Мэр Риги Вилнис Кирсис и его заместитель прибыли в Украину
Мэр Риги и его заместитель прибыли в Киев 6 февраля.
Оккупанты на ВОТ просят кремль прислать больше учителей из-за нехватки кадров
Российские оккупанты в пожаловались Кремлю на нехватку учителей и попросили прислать на временно оккупированные территории больше преподавателей русского языка, литературы и истории.
рф заставляет собственные предприятия отдавать деньги "для поддержки сво"
Руководство курского завода "Электроагрегат" потребовало от рабочих финансовой поддержки "для нужд сво".
Президент Казахстана объявил об отставке правительства страны
Президент Казахстана Токаев объявил об отставке правительства и назначил исполняющего обязанности премьер-министра Романа Скляра.