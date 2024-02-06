Генштаб: кількість знищених окупантів перевищила 390 тисяч

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 390 580 осіб, 6365 танків та тисяч одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

Деталі

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.02.24 орієнтовно становили:

• особового складу ‒ близько 390 580 (+1020) осіб,

• танків ‒ 6365 (+17),

• бойових броньованих машин ‒ 11857 (+35),

• артилерійських систем – 9367 (+18),

• РСЗВ – 979 (+0),

• засобів ППО ‒ 665 (+1),

• літаків – 332 (+0),

• гелікоптерів – 324 (+0),

• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7173 (+0),

• крилатих ракет ‒ 1848 (+0),

• кораблів/катерів ‒ 24 (+0),

• підводних човнів - 1 (+0),

• автомобільної техніки та автоцистерн – 12453 (+41),

• спеціальної техніки ‒ 1496 (+10).

За минулу добу відбулося 126 бойових зіткнень, ЗСУ відбили 114 ворожих атак - Генштаб ЗСУ