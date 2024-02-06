Генштаб: кількість знищених окупантів перевищила 390 тисяч
Київ • УНН
Генеральний штаб України повідомив, що втрати росії з початку вторгнення сягнули близько 390 580 осіб загиблими та тисячі одиниць знищеної військової техніки, в тому числі 6365 танків.
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 390 580 осіб, 6365 танків та тисяч одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.02.24 орієнтовно становили:
• особового складу ‒ близько 390 580 (+1020) осіб,
• танків ‒ 6365 (+17),
• бойових броньованих машин ‒ 11857 (+35),
• артилерійських систем – 9367 (+18),
• РСЗВ – 979 (+0),
• засобів ППО ‒ 665 (+1),
• літаків – 332 (+0),
• гелікоптерів – 324 (+0),
• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7173 (+0),
• крилатих ракет ‒ 1848 (+0),
• кораблів/катерів ‒ 24 (+0),
• підводних човнів - 1 (+0),
• автомобільної техніки та автоцистерн – 12453 (+41),
• спеціальної техніки ‒ 1496 (+10).
За минулу добу відбулося 126 бойових зіткнень, ЗСУ відбили 114 ворожих атак - Генштаб ЗСУ06.02.24, 07:43 • 27190 переглядiв