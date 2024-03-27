Генштаб: количество ликвидированных оккупантов приближается к 440 тысячам

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
ukrainaУкраина
Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
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МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения
  •  111458 просмотра

МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения

Эксклюзив
Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
  •  129321 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля

Эксклюзив
ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
  •  122258 просмотра

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25 марта 2024, 12:55  •  142387 просмотра

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Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета
25 марта 2024, 10:59  •  134265 просмотра

Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта
24 марта 2024, 16:50  •  179590 просмотра

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
24 марта 2024, 13:30  •  167061 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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24 марта 2024, 09:52  •  155491 просмотра

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22 марта 2024, 16:50  •  216157 просмотра

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18 марта 2024, 18:47  •  541745 просмотра

Генштаб: количество ликвидированных оккупантов приближается к 440 тысячам

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, с начала полномасштабного вторжения в Украину российские оккупанты потеряли около 439 190 человек, 6904 танка и тысячи единиц военной техники.

Война •   •  13922 просмотра
Генштаб: количество ликвидированных оккупантов приближается к 440 тысячам

В небе над Украиной ночью уничтожили 10 из 13 вражеских "шахедов"

Украинские силы противовоздушной обороны сбили 10 из 13 российских беспилотников "Шахед" во время ночной атаки.

Война •   •  18309 просмотра
В небе над Украиной ночью уничтожили 10 из 13 вражеских "шахедов"

$10 тыс за тонну: мировые цены на какао побили рекорд

Фьючерсы на какао достигли беспрецедентной отметки $10 000 за тонну из-за плохого урожая в ключевых странах Западной Африки, что привело к третьему подряд годовому дефициту предложения и беспокойству относительно способности производить достаточное количество какао-бобов.

Экономика •   •  29571 просмотра
$10 тыс за тонну: мировые цены на какао побили рекорд

Пентагон отслеживает военное сотрудничество России и КНДР

Пентагон отслеживает военное сотрудничество между Россией и Северной Кореей, что вызывает беспокойство, поскольку Северная Корея может предоставлять оружие России для поддержки ее военной агрессии против Украины.

Война •   •  54245 просмотра
Пентагон отслеживает военное сотрудничество России и КНДР

Всемирный день театра, Международный день виски, День Виагры. Что еще можно отметить 27 марта

Сегодня, 27 марта, все поклонники театрального искусства могут присоединиться к различным мероприятиям по случаю Всемирного дня театра. Дата празднования выбрана в честь того, что, якобы, именно 27 марта в Древнем Риме состоялось первое театральное представление. Хотя, историками этот факт не доказан.

УНН Lite •   •  23992 просмотра
Всемирный день театра, Международный день виски, День Виагры. Что еще можно отметить 27 марта

В Китае бывшего руководителя Футбольной ассоциации приговорили к пожизненному сроку

Бывший президент Китайской футбольной ассоциации Чэнь Суюань был приговорен к пожизненному заключению за договорные матчи и финансовые преступления, связанные со взятками на сумму более 10,3 миллиона евро.

спорт •   •  26004 просмотра
В Китае бывшего руководителя Футбольной ассоциации приговорили к пожизненному сроку

Бразилия и Франция объявили инвестиционный план Amazon на 1 миллиард евро

Бразилия и Франция объявили об инвестиционном плане на сумму 1 миллиард евро в течение следующих четырех лет, направленном на защиту тропических лесов Амазонии, продвижение биоэкономики, создание рынка углеродных квот и поддержку коренных общин.

Экономика •   •  35182 просмотра
Бразилия и Франция объявили инвестиционный план Amazon на 1 миллиард евро

Джо Байден назвал Путина "мясником"

Джо Байден назвал Владимира Путина "мясником" и заявил, что США могли бы защитить Украину от российского президента.

Война •   •  80979 просмотра
Джо Байден назвал Путина "мясником"

Болгария конфисковала около 170 кг кокаина, которые перевозили в бананах из Эквадора

Болгарские таможенники изъяли около 170 кг кокаина на сумму 6,2 млн евро, скрытых в грузе бананов из Эквадора.

Криминал и ЧП •   •  25449 просмотра
Болгария конфисковала около 170 кг кокаина, которые перевозили в бананах из Эквадора

В Госдепе отвергли обвинения РФ в причастности Украины к атаке на "Крокус Сити"

Государственный департамент США отверг обвинения России в причастности Украины к теракту в "Крокус Сити", заявив об отсутствии доказательств причастности Украины и назвав эти обвинения российской пропагандой, направленной на оправдание агрессии против Украины.

Война •   •  30118 просмотра
В Госдепе отвергли обвинения РФ в причастности Украины к атаке на "Крокус Сити"