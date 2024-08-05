Горячее всего сейчас на Покровском и турецком направлениях. количество боевых столкновений увеличилось до 64. об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 16:00, передает УНН.

"К этому времени количество боевых столкновений возросло до 64. горячее всего сейчас на Покровском и Торецком направлениях. Под вражескими обстрелами оказалось приграничье Черниговщины и Сумщины, агрессор нанес удары по району населенных пунктов Сопич, Поповка, Таратутино, Искрисковщина, Бояро-лежачие, Пожня, Карповичи", - говорится в сводке.

В общем, с начала суток, на Харьковском направлении продолжается одно боестолкновение возле Волчанска.

на Купянском направлении российские войска четыре раза пытались штурмовать наши позиции вблизи Стельмаховки, Берестового и Петропавловки. Три вражеские атаки украинские защитники отбили, продолжается бой.

на Луганском направлении враг атаковал в районах Макеевки, Невского и Тернов. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже пять боестолкновений.

Противник не оставляет попыток прорвать оборону наших подразделений на Северском направлении вблизи Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, переездного и выемки, где совершил семь штурмовых действий, пять из которых были отбиты нашими защитниками, идут бои.

на Краматорском направлении с начала суток российские войска четыре раза пытались потеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Два штурмовых действия вблизи временного Яра и ивановского украинские воины отбили. Еще две атаки продолжаются.

на турецком направлении противник при поддержке бомбардировочной авиации 15 раз атаковал позиции наших войск. в настоящее время продолжается семь боестолкновений вблизи турецко и Нью-Йорка. За сегодняшний день противник сбросил на Торецк десять управляемых авиационных бомб.

Остается напряженной ситуация на Покровском направлении. В районах Калинового, Воздвиженки, Новоалександровки, Ивановки, Желанного, Новоселовки первой, Карловки и Яснобродовки – идут ожесточенные бои. Сейчас враг совершил 21 попытку штурмовать украинские позиции. Продолжаются бои в десяти локациях.

на Кураховском направлении с начала суток захватчики два раза атаковали наши подразделения. Пытались продвинуться вблизи населенных пунктов Георгиевка и Константиновка.

на Времовском направлении отражены два штурмовых действия противника в сторону Водяного и Раздольного.

В районе Работиного оккупанты один раз пытались продвинуться вперед, но получили жесткий отпор. Также враг применял авиацию по районам населенных пунктов железнодорожное и Новоандреевка.

Две неудачных попытки штурмовать позиции украинских воинов были осуществлены агрессором на Приднепровском направлении.

На Покровському напрямку тривають бої на 10 локаціях, поблизу Торецька та Нью-Йорка відбуваються 7 зіткнень - Генштаб