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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Генштаб: более трети боев на Кураховском направлении, враг активен вблизи Селидово

Генштаб: более трети боев на Кураховском направлении, враг активен вблизи Селидово

Киев  •  УНН

07:18 • 5841 просмотра

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За минувшие сутки произошло 145 боевых столкновений, больше всего на Кураховском направлении - 52 атаки. Противник нанес 4 ракетных удара, 73 авиаудара и совершил 3674 обстрела.

145 боев произошло на фронте за прошедшие сутки, больше всего - на Кураховском направлении, также горячо на Покровском направлении, где наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Селидово и Проминя, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в утренней сводке 2 ноября, пишет УНН.

В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 145 боевых столкновений

- сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам четыре ракетных удара с применением шести ракет, а также 73 авиаудара, в частности, сбросил 116 КАБ. Кроме этого, совершил 3674 обстрела из них 106 - из реактивных систем залпового огня, а также использовал для поражения 1043 дронов-камикадзе.

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны, как сообщается, поразили одну радиолокационную станцию, одно средство ПВО, три района сосредоточения личного состава, один пункт управления БпЛА, один склад с БпЛА и еще один пункт управления захватчиков.

По данным Генштаба, ситуация по направлениям следующая:

На Харьковском направлении враг один раз пытался штурмовать в районе Волчанска, успеха не имел.

На Купянском направлении за сутки произошло пять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Петропавловки, Лозовой, Кругляковки и Загрызово.

На Лиманском направлении враг атаковал 16 раз. Пытался продвинуться вперед в сторону Дружелюбовки, Катериновки, Грековки, Макеевки, Тернов и в Серебрянском лесу, одно боестолкновение еще продолжается.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали три раза в районе Ступочек. Все атаки вблизи были остановлены.

На Торецком направлении враг совершил три атаки неподалеку Торецка и Щербиновки, противник понес потери и отступил.

На Покровском направлении нашими защитниками было остановлено 39 штурмовых и наступательных действий агрессора в сторону населенных пунктов Сухая Балка, Сухой Яр, Миролюбовка, Николаевка, Лисовка, Крутой Яр, Новогродовка и Селидово. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Селидово и Проминя, здесь Силами обороны было отражено 16 атак.

Наиболее напряженной ситуация остается на Кураховском направлении, здесь Силы обороны отбили 52 атаки позиций вблизи Островского, Ильинки, Новоселидовки, Кременной Балки, Новодмитровки, Волченки, Максимильяновки, Дальнего, Антоновки и Катериновки. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Антоновка, Новоселидовка и Ильинки.

На Времовском направлении противник совершил четыре штурма наших позиций в районах Трудового и Максимовки.

На Приднепровском направлении оперативная обстановка без существенных изменений. Враг провел четыре неудачных штурма.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории рф активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

"Продолжается операция в Курской области", - говорится в сообщении.

Как указали в Генштабе, наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За сутки рф потеряла: более 1200 военных и десятки единиц техники2 ноября 2024, 05:54 • 10746 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
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