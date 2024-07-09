ООН решительно осуждает массированную ракетную атаку России по Украине, во время которой в частности была повреждена детская больница "Охматдет". Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша.

Детали

Генеральный секретарь решительно осуждает ракетные атаки рф, которые поразили жилые дома и гражданскую инфраструктуру по всей Украине, включая города Киев, Кривой Рог, Днепр и Покровск.

В ООН добавляют, что в результате удара погибли десятки мирных жителей, в том числе дети, и еще более 150 получили ранения.

На территории "Охматдета" завершили аварийно-спасательные работы: двое погибших и 32 раненых

Особенно шокирующие случаи, когда ракеты попали в Национальную детскую специализированную больницу "Охматдет" в Киеве, крупнейшее педиатрическое учреждение в Украине, и в другое медицинское учреждение в Днепровском районе столицы. Нанесение нападений на гражданских лиц и гражданские объекты запрещено международным гуманитарным правом, и любые такие нападения являются неприемлемыми и должны быть немедленно прекращены - заявил генсек ООН.

Также генеральный секретарь выражает глубокие соболезнования семьям всех жертв и желает скорейшего выздоровления раненым.

Напомним

В Национальной полиции Украины заявили, что массированная ракетная атака российских войск на украинские города 8 июля унесла жизни 42 человек, среди которых четверо малолетних детей, травмировано 190 человек