Гендиректору крупнейшей ракетной корпорации рф объявили подозрение

Генеральному директору российской корпорации "Тактическое ракетное вооружение" борису обносову о подозрении за пособничество в ведении агрессивной войны. Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает УНН.

Детали

Правоохранители объяснили, что чиновник входит в близкое окружение Путина и возглавляет крупнейший подсанкционный холдинг России, который производит крылатые ракеты и управляемые авиабомбы.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили обносову о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины (пособничество в ведении агрессивной войны). - резюмировали в СБУ.

Сейчас продолжаются комплексные мероприятия для привлечения злоумышленника к ответственности за преступления против нашего государства, объявления его в международный розыск.

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Кроме того, правоохранители осуществляют следственные действия, направленные на выявление, блокирование и дальнейшее взыскание в доход Украины всех иностранных активов фигуранта.

Дополнение

В СБУ отметили, что начала полномасштабного вторжения рф только крылатыми ракетами Х-101 и Х-555 оккупанты нанесли более 140 ударов по гражданской инфраструктуре и энергообъектам нашего государства.

Кроме того, войска рф используют для ударов по Украине крылатые и противокорабельные ракеты П-800 "Оникс", Х-22, Х-32 и Х-59, а также управляемые авиационные бомбы серии КАБ-500 и КАБ-1500.

В ведомстве подчеркивают, что все это вооружение изготавливается на мощностях холдинга Обносова.

Также следователи установили, что за несколько месяцев до 24 февраля 2022 года чиновник получил звание героя России за непосредственное участие в подготовке к полномасштабному вторжению РФ.

Напомним,

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