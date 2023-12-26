Оккупационному псевдодиректору заповедника "Аскания-Нова" сообщили о подозрении
Киев • УНН
Псевдодиректору заповедника "Аскания-Нова" на Херсонщине сообщили о подозрении в коллаборационизме за содействие российской оккупационной власти.
Правоохранители сообщили о подозрении в коллаборационизме псевдоруководителю заповедника "Аскания-Нова", функционирующего на территории Каховского района Херсонской области, сообщает УНН со ссылкой на Нацполицию и Херсонскую областную прокуратуру.
Детали
Как отмечается, после захвата заповедника оккупационная власть перерегистрировала его и создала незаконное государственное учреждение "Государственное автономное учреждение "Биосферный заповедник "Аскания-Нова". В начале марта этого года псевдозаповедник возглавил 48-летний житель Херсонщины.
Мужчина налаживал сотрудничество с зоопарками и сафари-парками рф, а также участвовал в конференциях и выставках, где приписывал россии достижения украинских исследователей в природоохранной отрасли.
Противоправные действия псевдоруководителя следователи квалифицировали по ч. 7 ст. 111-1 "Коллаборационная деятельность" Уголовного кодекса Украины. То есть - добровольное занятие гражданином Украины должности в незаконном правоохранительном органе, созданном на временно оккупированной территории.
За совершение преступления против основ национальной безопасности Украины злоумышленнику грозит до 15 лет заключения.
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Оккупационному псевдодиректору заповедника "Аскания-Нова" сообщили о подозрении
Псевдодиректору заповедника "Аскания-Нова" на Херсонщине сообщили о подозрении в коллаборационизме за содействие российской оккупационной власти.
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