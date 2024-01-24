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Гендиректору найбільшої ракетної корпорації рф оголосили підозру

Гендиректору найбільшої ракетної корпорації рф оголосили підозру

Київ • УНН

 • 22064 перегляди

СБУ стверджує, що Обносов, який входить до найближчого оточення Путіна, через свою компанію сприяє виробництву зброї, що використовується для вторгнення росії в Україну.

Генеральному директору російської корпорації "Тактичне ракетне озброєння" борису обносову про підозру за пособництво у веденні агресивної війни. Про це повідомляє Служба безпеки України, передає УНН.

Деталі 

Правоохоронці пояснили, що посадовець входить до близького оточення путіна та очолює найбільший підсанкційний холдинг росії, який виробляє крилаті ракети та керовані авіабомби.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили обносову про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (пособництво у веденні агресивної війни).

- резюмували в СБУ.

Наразі тривають комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності за злочини проти нашої держави, оголошення його у міжнародний розшук.

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Крім того, правоохоронці здійснюють слідчі дії, спрямовані на виявлення, блокування та подальше стягнення в дохід України всіх іноземних активів фігуранта.

Доповнення

В СБУ зауважили, що початку повномасштабного вторгнення рф тільки крилатими ракетами Х-101 і Х-555 окупанти завдали понад 140 ударів по цивільній інфраструктурі та енергооб’єктах нашої держави.

Крім того, війська рф використовують для ударів по Україні крилаті та протикорабельні ракети П-800 "Онікс", Х-22, Х-32 та Х-59, а також керовані авіаційні бомби серії КАБ-500 та КАБ-1500.

У відомстві підкреслюють, що все це озброєння виготовляється на потужностях холдингу обносова. 

Також слідчі встановили, що за  декілька місяців до 24 лютого 2022 року посадовець отримав звання героя росії за безпосередню участь у підготовці до повномасштабного вторгнення рф.

Нагадаємо

На Чернігівщині митрополиту однієї з єпархій УПЦ (МП) заочно повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору.

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