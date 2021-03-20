Гандболист сборной Украины перешел из катарского в испанский клуб
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. 35-летний гандболист сборной Украины Владислав Остроушко продолжит карьеру в чемпионате Испании. Он поставил подпись под контрактом с испанским "Синфином", передает УНН со ссылкой на сайт клуба.
Детали
Опытный исполнитель перебрался в испанскую первенство по катарского ГК “Аль-Райан”. Соглашение подписано до конца нынешнего сезона.
Новая команда украинца занимает 13-е место в турнирной таблице испанской лиги — 4 победы, 6 ничьих и 13 поражений. Уже сегодня “Синфин” проведет матч чемпионата с лидером — “Барселоной”.
Примечательно, что “Синфин” стал 16-м клубом в карьере гандболиста. Ранее он выступал за македонский “Еврофарм”, запорожский “Мотор”, а также клубы из Беларуси, России, Катара, Швейцарии, Венгрии и Польши. Он четыре раза по выигрывал чемпионат Украины.
Дополнение
В позапрошлом сезоне 35-летний полусредний сборной Украины стал лучшим бомбардиром ГК “Евроффарм” в Лиге чемпионов.