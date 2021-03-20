Гандболіст збірної України перейшов з катарського в іспанський клуб
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. 35-річний гандболіст збірної України Владислав Остроушко продовжить кар'єру в чемпіонаті Іспанії. Він поставив підпис під контрактом із іспанським "Сінфіном", передає УНН з посиланням на сайт клубу.
Деталі
Досвідчений виконавець перебрався в іспанську першість із катарського ГК “Аль-Райян”. Угода підписана до кінця нинішнього сезону.
Нова команда українця посідає 13-те місце в турнірній таблиці іспанської ліги — 4 перемоги, 6 нічиїх та 13 поразок. Вже сьогодні “Сінфін” проведе матч чемпіонату із лідером — “Барселоною”.
Примітно, що “Сінфін” став 16-м клубом в кар’єрі гандболіста. Раніше він виступав за македонський “Єврофарм”, запорізький “Мотор”, а також клуби з Білорусі, Росії, Катару, Швейцарії, Угорщини та Польщі. Він чотири разив вигравав чемпіонат України.
Доповнення
У позаминулому сезоні 35-річний напівсередній збірної України став кращим бомбардиром ГК “Євроффарм” в Лізі чемпіонів.