Гандболіст збірної України перейшов з катарського в іспанський клуб

Деталі

Досвідчений виконавець перебрався в іспанську першість із катарського ГК “Аль-Райян”. Угода підписана до кінця нинішнього сезону.

Нова команда українця посідає 13-те місце в турнірній таблиці іспанської ліги — 4 перемоги, 6 нічиїх та 13 поразок. Вже сьогодні “Сінфін” проведе матч чемпіонату із лідером — “Барселоною”.

Примітно, що “Сінфін” став 16-м клубом в кар’єрі гандболіста. Раніше він виступав за македонський “Єврофарм”, запорізький “Мотор”, а також клуби з Білорусі, Росії, Катару, Швейцарії, Угорщини та Польщі. Він чотири разив вигравав чемпіонат України.

Доповнення

У позаминулому сезоні 35-річний напівсередній збірної України став кращим бомбардиром ГК “Євроффарм” в Лізі чемпіонів.