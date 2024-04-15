Галущенко встретился с еврокомиссаром по вопросам энергетики: говорили об усилении устойчивости украинской энергосистемы

В Брюсселе Министр энергетики Украины Герман Галущенко провел двусторонние переговоры с европейским комиссаром по вопросам энергетики Кадри Симсон. О ходе встречи рассказали в Минэнерго, передает УНН.

Детали

Галущенко и Симсон встретились в Брюсселе в рамках заседания министров энергетики стран Евросоюза. Первоочередного глава Минэнерго проинформировал еврокомиссара о последствиях недавних российских атак на объекты украинской энергетики.

Наибольшие потери понесли тепловая и гидрогенерация, а также объекты системы передачи электроэнергии. Наиболее сложной остается ситуация с электроснабжением Харькова и Харьковской области, которые расположены в непосредственной близости к российской границе и подвергаются регулярным обстрелам из всех видов оружия. - рассказал Галущенко.

Украинский министр подчеркнул, что для прохождения следующей зимы Украине нужно нарастить мощности маневровой генерации и провести работу по децентрализации. Именно в этом контексте стороны обсудили потребности украинских энергетиков в оборудовании.

Кадри Симсон поддержала необходимость решения ENTSO-E для увеличения пропускных возможностей межгосударственных сечений для импорта электроэнергии в Украину из европейских стран. Также еврокомиссар подчеркнула важность работы Фонда поддержки энергетики Украины для закупок оборудования, необходимого для восстановления и усиления устойчивости украинской энергосистемы.

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Обсуждая подготовку к следующему отопительному сезону собеседники акцентировали на завершении в этом году контракта на транспортировку российского газа.

Отдельно Галущенко проинформировал еврокомиссара о российских атаках на газовую инфраструктуру и отметил важность украинских подземных хранилищ газа для обеспечения европейской энергетической безопасности.

Также Герман Галущенко обратил внимание на возможность использования систем ПВО соседних государств для защиты энергетических объектов, имеющих важное значение, в том числе и для безопасности снабжения европейских государств.

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Отдельно стороны уделили внимание ситуации на временно оккупированной Запорожской АЭС и вопросам ядерной безопасности.