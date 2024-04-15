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Галущенко встретился с еврокомиссаром по вопросам энергетики: говорили об усилении устойчивости украинской энергосистемы
Министр энергетики Украины обсудил с комиссаром ЕС последствия российских атак на энергетические объекты Украины, потребность в оборудовании для восстановления и усиления устойчивости энергетической системы, а также важность украинских подземных хранилищ газа для европейской энергетической безопасности.
Преимущество россии на море надломлено, ВСУ имеют право на стратегическое поражение объектов вс рф - министр гражданской обороны Швеции
Украина эффективно улучшила свободу судоходства в Черном море, и преимущество россии на море сломано, но Украине необходимо расширить свои усилия для нанесения стратегических ударов по российским военным объектам, чтобы обеспечить стратегическую победу, считает министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин.
Взрывы в оккупированном Бердянске: местные говорят о попадании по базе россиян на заводе "Южгидромаш"
В оккупированном городе Бердянске, произошли взрывы, вероятно, в результате удара украинских военных по дислокации российских военных возле завода "Южгидромаш".
Достаточно лишь политической воли: Зеленский призвал союзников защитить Украину так же, как Израиль
Решительные действия союзников предотвратили успех терроризма и потерю инфраструктуры в Израиле, продемонстрировав возможность такой же эффективной обороны для Украины, которая не является членом НАТО, благодаря единству и политической воле, по словам президента Зеленского.
Зарубежные представительства ГП "Документ" вводят электронную очередь, живые очереди отменены
Начиная с 15. 04.2024 зарубежные представительства ГП "Документ" в нескольких европейских странах и Турции будут принимать граждан только по предварительной записи через систему электронной очереди, услуги "живой очереди" больше не будут предоставляться.
Зеленский провел Ставку: говорили о фронте и энергетике
Президент Зеленский провел встречу, на которой обсудил ситуацию на фронте, энергетические вопросы и защиту критической инфраструктуры, отметив необходимость большего единства со стороны союзников в предоставлении Украине поддержки по противовоздушной обороне.
После украинских атак на российские НПЗ, в Беларуси срочно перебросили ПВО на охрану нефтебаз
После украинских атак на российские нефтеперерабатывающие заводы Беларусь срочно усилила безопасность собственных нефтебаз, передислоцировав подразделения противовоздушной обороны, которые обычно защищают атомные электростанции.
Обеспечивали переправку военной техники захватчиков: чиновникам "российской железной дороги" инкриминируют пособничество в агрессии рф
4 должностным лицам рф было предъявлено обвинение в пособничестве агрессии России против Украины путем обеспечения беспрепятственной перевозки российских военнослужащих и техники железнодорожным транспортом.
армейцы рф обстреляли Никопольщину: под удар попали дома, авто и электросети, без жертв
Российские оккупанты 17 раз обстреляли Никопольский район из артиллерии и беспилотников, повредив гражданские здания, сети связи, транспортные средства и электросети, без жертв и пострадавших.
Одесская область готовится открыть безопасные пляжи и дать послабления бизнесу - Кипер
Власти Одессы встретились с более 70 местными предпринимателями, чтобы обсудить упрощение ведения бизнеса, в частности, меры по безопасности на пляжах и продление времени продажи алкоголя до 23:00 во время предстоящего курортного сезона.