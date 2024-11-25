G7 планирует более жесткие формулировки для давления на Китай за поддержку россии - Bloomberg

Союзники по G7 намерены усилить давление на Китай, одновременно предлагая Украине "непоколебимую приверженность" на фоне обвинений в том, что Пекин усилил поддержку россии в ее войне против Украины, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Министры иностранных дел G7, которые встречаются в Италии в понедельник и вторник, как ожидается, пообещают "принять соответствующие меры, соответствующие нашим правовым системам, против субъектов в Китае и других третьих странах", которые поддерживают "военную машину" россии в Украине, согласно предварительному проекту коммюнике, с которым ознакомилось Bloomberg.

Союзники Украины стремятся принять жесткие меры в отношении стран, которые помогают военным усилиям москвы, особенно до вступления избранного президента США Дональда Трампа в должность в январе, отмечает издание.

Формулировка в отношении Китая, если ее примут, будет означать "эскалацию" по сравнению с предыдущей встречей министров иностранных дел в апреле, когда G7 призвала Китай "обеспечить", что он прекратит свою поддержку россии с помощью "оружия двойного назначения", указывает издание.

Ожидается также, что союзники по G7 "продолжат оказывать значительное давление на российские доходы от энергоносителей, металлов и других товаров путем эффективной имплементации существующих мер и дальнейших действий против „теневого флота".

Новые меры, как сообщается, будут направлены на ограничение использования тайного флота танкеров, собранных россией для обхода потолка цен и ограничений, направленных на способность россии поставлять свою нефть рынку.

Коммюнике часто меняются до публикации окончательной версии, и в формулировки все еще могут быть внесены изменения.

Министры иностранных дел Европейского Союза, как сообщается, обсуждали этот вопрос на прошлой неделе, и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок предупредила, что помощь Китая россии "будет и должна имеет последствия".

Последние разговоры о роли Китая произошли после того, как в июле сообщалось, что китайские и российские компании разрабатывают ударный беспилотник, похожий на иранскую модель, развернутую в Украине. "Это вызвало опасения, что Пекин может приблизиться к предоставлению летальной помощи, против чего предостерегали западные официальные лица", - указало издание.

Другой раздел проекта коммюнике, как сообщается, "осуждает развертывание Северной Кореей своих солдат в Украине" и призывает к деэскалации на Ближнем Востоке.

"Хотя США одобрили использование дальнобойного оружия против россии, дипломаты, осведомленные о переговорах, заявили, что в итоговом коммюнике, скорее всего, не будет такого консенсуса, поскольку некоторые страны, например Италия, не поддерживают эту позицию и неоднократно заявляли, что поставляемое ими оружие должно использоваться только в оборонительных целях", - отмечает Bloomberg.

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