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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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FT: Россия готовит широкомасштабную атаку в конце весны или летом

FT: Россия готовит широкомасштабную атаку в конце весны или летом

Киев  •  УНН

14 апреля 2024, 00:01  •  2089 просмотра

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Россия может начать широкомасштабное наступление в конце весны или летом с целью захвата большей территории в Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областях, а также потенциального штурма Харькова, по словам украинских и западных чиновников.

Россия, возможно, готовится к широкомасштабной атаке в конце весны или летом, надеясь захватить больше территорий Донецкой, Херсонской, Луганской областей и Запорожья. Об этом сообщили украинские и западные официальные лица Financial Times, передает УНН.

Детали

Официальные лица в Киеве также обеспокоены тем, что Москва может планировать штурм Харькова, второго по величине города Украины на северо-востоке.

На этой неделе президент Владимир Зеленский предупредил об уменьшении возможностей противовоздушной обороны своей страны после того, как российские ракеты и удары беспилотников поразили украинскую энергетическую инфраструктуру.

Противник активно атакует наши позиции на Лиманском и Бахмутском направлениях с помощью штурмовых групп и при поддержке бронетехники. На Покровском направлении пытается прорвать нашу оборону, используя десятки танков и БМП

сказал Сырский, имея в виду стратегически важные районы востока Украины.

Сырский сказал, что продвижению России способствовала "теплая сухая погода, которая сделала большую часть открытых участков местности доступной для танков".

Основные усилия России сосредоточены вокруг шахтерского города Часов Яр, расположенного на вершине холма всего в 15 км к западу от Бахмута, города, уничтоженного и оккупированного российскими солдатами и наемниками Вагнера почти год назад после тяжелой 11-месячной борьбы.

Единственный способ победить большую и более мощную армию России и создать условия для захвата стратегической инициативы на поле боя - это достичь технического преимущества с помощью "высокотехнологичного оружия", сказал Сырский. Оружие, по его словам, должны поступать от западных партнеров.

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