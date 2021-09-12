Франция обвинила талибов во лжи и отказалась признавать их правительство
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. Франция не будет поддерживать отношения с правительством Афганистана, составленное из представителей "Талибан". Об этом заявил французский министр иностранных дел Ле Дриан, передает телеканал France 5, информирует УНН.
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“Они (талибы) сказали, что позволят некоторым иностранцам и афганцам выехать свободно, и (говорили) об инклюзивном и представительном правительстве, но они врут”, — цитирует министра агентство Reuters.
По его словам, Франция отказывается признавать новое правительство Афганистана и иметь какие-либо отношения с ним.
Что предшествовало
7 сентября бойцы движения “Талибан” объявили о формировании афганского правительства. Его председателем стал Мохаммад Хасан Ахунд.
Уже на следующий день Евросоюз резко раскритиковал состав нового правительства Афганистана.
В свою очередь, США рассчитывают на то, что в новый афганское правительство войдут не только представители радикального движения “Талибан”, когда же Китай решил выделять средства на помощь правительства талибов в Афганистане.