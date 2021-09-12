Франція звинуватила талібів у брехні і відмовилася визнавати їх уряд
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. Франція не буде підтримувати відносини з урядом Афганістану, який сформував “Талібан”. Про це заявив французький міністр закордонних справ Жан-Ів Ле Дріан, передає телеканал France 5, інформує УНН.
Цитата
“Вони (таліби) сказали, що дозволять деяким іноземцям та афганцям виїхати вільно, і (говорили) про інклюзивний і представницький уряд, але вони брешуть”, — цитує міністра агенція Reuters.
За його словами, Франція відмовляється визнавати новий уряд Афганістану і мати будь-які стосунки з ним.
Що передувало
7 вересня бійці руху “Талібан” оголосили про формування афганського уряду. Його головою став Мохаммад Хасан Ахунд.
Вже наступного дня Євросоюз різко розкритикував склад нового уряду Афганістану.
Своєю чергою, США розраховують на те, що в новий афганський уряд увійдуть не тільки представники радикального руху “Талібан”, коли ж Китай вирішив виділяти кошти на допомогу уряду талібів в Афганістані.