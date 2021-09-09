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Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 113817 перегляди

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17 березня, 09:48 • 160735 перегляди

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ЄС розкритикував новий уряд Афганістану

ЄС розкритикував новий уряд Афганістану

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 вересня. УНН. Євросоюз різко розкритикував склад нового уряду Афганістану, сформованого радикальним ісламістським рухом “Талібан”. Про це пише УНН з посиланням на DW.

Деталі

Склад перехідного уряду не відображає етнічного та релігійного різноманіття Афганістану. Таліби поки не представили “інклюзивного та представницького” уряду, а отже не виконали обіцянки про притягнення до влади максимально широких верств населення.

Зі свого боку заступник голови Єврокомісії Марош Шефчович закликав талібів поважати права жінок і основні свободи.

Глави МЗС країн ЄС минулого тижня висунули талібам п’ять умов для встановлення дипломатичних відносин. Серед них — повага свободи друку, інших основних свобод, а також обіцянка не перетворювати Афганістан знову в притулок для терористів.

Прес-секретар верховного представника ЄС із зовнішньої політики і безпеки Петер Стано нагадав про те що викликає стурбованість повідомленнях ЗМІ про те, що таліби не дотримуються міжнародних зобов’язань в сфері захисту прав людини.

Нагадаємо

США розраховують на те, що в новий афганський уряд увійдуть не тільки представники радикального руху “Талібан”. Китай вирішив виділяти кошти на допомогу уряду талібів в Афганістані.

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