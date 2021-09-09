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ЕС раскритиковал новое правительство Афганистана

ЕС раскритиковал новое правительство Афганистана

Киев  •  УНН

 • 26896 просмотра

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Евросоюз резко раскритиковал состав нового правительства Афганистана, сформированного радикальным исламистским движением “Талибан”. Об этом пишет УНН со ссылкой на DW.

Детали

Состав переходного правительства не отражает этнического и религиозного многообразия Афганистана. Талибы пока не представили “инклюзивного и представительского” правительства, а следовательно не выполнили обещания о привлечении к власти максимально широких слоев населения.

Со своей стороны заместитель председателя Еврокомиссии Шефчович призвал талибов уважать права женщин и основных свобод.

Главы МИД стран ЕС на прошлой неделе выдвинули талибам пять условий для установления дипломатических отношений. Среди них — уважение свободы печати и других основных свобод, а также обещание не превращать Афганистан снова в убежище для террористов.

Пресс-секретарь верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Петер Стано напомнил о том, что вызывает обеспокоенность сообщениях СМИ о том, что талибы не соблюдают международных обязательств в области прав человека.

Напомним

США рассчитывают на то, что в новый афганское правительство войдут не только представители радикального движения “Талибан”. Китай решил выделять средства на помощь правительства талибов в Афганистане.

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