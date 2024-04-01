Фирменные наволочки, тарелки в золотой оправе: журналистов попросили не разбирать на сувениры вещи с официального самолета Байдена

В Белом доме призвали журналистов прекратить воровать сувениры с официального самолета президента США Джо Байдена. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что инвентаризация Air Force One после визита Байдена на западное побережье США в феврале обнаружила отсутствие нескольких вещей в пресс секции. Среди пропавших предметов называют фирменные наволочки, шоколад, стаканы и тарелки в золотой оправе.

Ассоциация корреспондентов Белого дома предупредила, что брать вещи из самолета запрещено.

Издание сообщило, что журналистам иногда дарят небольшие упаковки шоколадных конфет M&Ms, украшенные президентской печатью, в качестве сувенира. Но брать предметы с логотипом Air Force One, включая столовые приборы и полотенца, было привычным явлением в течение многих лет.

Корреспондент "Голоса Америки" в Белом доме Миша Комадовский даже собрал коллекцию вещей из своих поездок на самолете президента. "Я не сделал ничего плохого, собирая эту коллекцию", - сказал он BBC News, держа бумажный стаканчик с логотипом Air Force One, который "просто забыл выбросить".

Напомним

Американский журналист Эван Гершкович был задержан в рф по обвинению в шпионаже, что вызвало осуждение со стороны президента Байдена и других официальных лиц США, которые назвали это несправедливой попыткой использовать американцев как разменную монету.

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