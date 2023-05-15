Финские ВВС сообщают о крушении учебного самолета, пилоты катапультировались

Детали

Два члена экипажа были отправлены в больницу для медицинского осмотра, говорится в сообщении.

Спасательная служба Центральной Финляндии получила сообщение об авиационной ситуации после 14:00. Аварию оценили как среднюю, на место прибыли девять бригад МЧС.

Добавим

Hawk производства британской BAE Systems является одномоторным двухместным реактивным самолетом, который используется в учебных целях.