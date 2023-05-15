Финские ВВС сообщают о крушении учебного самолета, пилоты катапультировались
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Финские ВВС заявили в понедельник, что один из их самолетов Hawk разбился на юге Финляндии, и что оба члена экипажа катапультировались из самолета и находятся в безопасности. Об этом пишет Yle, передает УНН.
Детали
Два члена экипажа были отправлены в больницу для медицинского осмотра, говорится в сообщении.
Спасательная служба Центральной Финляндии получила сообщение об авиационной ситуации после 14:00. Аварию оценили как среднюю, на место прибыли девять бригад МЧС.
Добавим
Hawk производства британской BAE Systems является одномоторным двухместным реактивным самолетом, который используется в учебных целях.