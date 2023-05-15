Фінські ВПС повідомляють про катастрофу навчального літака, пілоти катапультувались
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Фінські ВПС заявили в понеділок, що один із їхніх літаків Hawk розбився на півдні Фінляндії, і що обидва члени екіпажу катапультувалися з літака і перебувають у безпеці. Про це пише Yle, передає УНН.
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Двох членів екіпажу було відправлено до лікарні для медичного огляду, йдеться в повідомленні.
Рятувальна служба Центральної Фінляндії отримала повідомлення про авіаційну ситуацію після 14:00. Аварію оцінили як середню, на місце прибули дев'ять бригад МНС.
Додамо
Hawk виробництва британської BAE Systems є одномоторним двомісним реактивним літаком, який використовується в навчальних цілях.