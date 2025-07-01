Финал «Форсажа» обещает три приятных сюрприза от Вина Дизеля, в частности возвращение Брайана О’Коннора

Голливудский актер Вин Дизель подтвердил, что финальный фильм франшизы «Форсаж», который выйдет в апреле 2027 года, подарит фанатам три долгожданных элемента: возвращение в Лос-Анджелес, возрождение легендарных уличных гонок и долгожданное воссоединение Доминика Торетто с Брайаном О’Коннором. На фестивале FuelFest Дизель поделился подробностями, раскрыв условия, которые он выдвинул студии Universal для создания завершающего раздела культового экшена.

Детали

Об этом пишет УНН со ссылкой на NewsWeek. Дизель стал синонимом фильма об уличных гонках «Форсаж» с 2001 года благодаря своей роли Доминика Торетто. Еще одним популярным лицом «Форсажа» был Брайан О’Коннор, которого сыграл Пол Уокер. Однако актер погиб в трагической автомобильной аварии в 2013 году.

В настоящее время актер подтвердил, что «Форсаж» вернет действие в Лос-Анджелес и возродит уличные гонки. Однако актер заявил о еще одном сюрпризе.

Выступая на фестивале автомобильной культуры «FuelFest», соучредителем которого является брат Уокера, Коди, Дизель обратился к большой аудитории и откровенно рассказал об условиях, которые он поставил перед Universal Studios для создания финального «Форсажа».

Как вы все знаете, мы очень упорно работали, чтобы представить вам финал. Позвольте мне сказать, что я очень горжусь Тайризом и Коди за то, что они делают здесь, на Fuel Fest. Пожалуйста, отдайте им должное. Только вчера я был в Universal Studios – кто-нибудь знает Universal Studios? Студия сказала мне: «Вин, можем ли мы, пожалуйста, посмотреть финал «Форсажа» в апреле 2027 года?» Я сказал: «При трех условиях». Потому что я прислушался к своим поклонникам. Первое – вернуть франшизу в Лос-Анджелес. Вторым было возвращение к автомобильной культуре – к уличным гонкам. О, это хорошо. Кто-нибудь хочет знать, что было третьим? Третье... – это воссоединение Дома и Брайана О’Коннора. Именно это вы получите в финале - заявил он.

Дополнение

Уокер умер во время съемок фильма «Форсаж 7». Остаток своей роли он выполнил с помощью компьютерной графики и своих братьев Коди и Калеба. Подобные техники, вероятно, можно было бы использовать для фильма «Форсаж 11».

Вин Дизель возвращается к фантастической франшизе "Риддик", которая сделала ему имя