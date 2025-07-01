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Фінал "Форсажу" обіцяє три приємні несподіванки від Віна Дізеля, зокрема повернення Браяна О’Коннора

Київ • УНН

 • 503 перегляди

Фінальний фільм франшизи "Форсаж", запланований на квітень 2027 року, поверне глядачів до Лос-Анджелеса, відродить вуличні перегони та возз'єднає Домініка Торетто з Браяном О’Коннором. Він Дізель висунув ці умови студії Universal для створення завершального розділу.

Фінал "Форсажу" обіцяє три приємні несподіванки від Віна Дізеля, зокрема повернення Браяна О’Коннора

Голлівудський актор Він Дізель підтвердив, що фінальний фільм франшизи "Форсаж", який вийде у квітні 2027 року, подарує фанатам три омріяні елементи: повернення до Лос-Анджелеса, відродження легендарних вуличних перегонів і довгоочікуване возз'єднання Домініка Торетто з Браяном О’Коннором. На фестивалі FuelFest Дізель поділився подробицями, розкривши умови, які він висунув студії Universal для створення завершального розділу культового екшну.

Деталі

Про це пише УНН із посиланням на NewsWeek. Дізель став синонімом фільму про вуличні перегони "Форсаж" з 2001 року завдяки своїй ролі Домініка Торетто. Ще одним популярним обличчям "Форсажу" був Браян О’Коннор, якого зіграв Пол Вокер. Однак актор загинув у трагічній автомобільній аварії у 2013 році. 

Наразі  актор підтвердив, що "Форсаж" поверне дії до Лос-Анджелеса та відродить вуличні перегони. Однак актор заявив про ще один сюрприз. 

Виступаючи на фестивалі автомобільної культури "FuelFest", співзасновником якого є брат Вокера, Коді, Дізель звернувся до великої аудиторії та відверто розповів про умови, які він поставив перед Universal Studios для створення фінального "Форсажу".

Як ви всі знаєте, ми дуже наполегливо працювали, щоб представити вам фінал. Дозвольте мені сказати, що я дуже пишаюся Тайрізом і Коді за те, що вони роблять тут, на Fuel Fest. Будь ласка, віддайте їм належне. Тільки вчора я був у Universal Studios - чи хтось знає Universal Studios? Студія сказала мені: "Він, чи можна нам, будь ласка, подивитися фінал "Форсажу" у квітні 2027 року? Я сказав: "За трьох умов". Тому що я прислухався до своїх шанувальників. Перше - повернути франшизу до Лос-Анджелеса. Другим було повернення до автомобільної культури - до вуличних перегонів. О, це добре. Хтось хоче знати, що було третім? Третє... - це возз'єднання Дома та Браяна О'Коннора. Саме це ви отримаєте у фіналі

- заявив він.

Доповнення

Вокер помер під час зйомок фільму "Форсаж 7". Решту своєї ролі він виконав за допомогою комп'ютерної графіки та своїх братів Коді та Калеба. Подібні техніки, ймовірно, можна було б використовувати для фільму "Форсаж 11". 

Він Дізель повертається до фантастичної франшизи "Ріддік", яка зробила йому ім'я07.05.24, 16:16 • 119829 переглядiв

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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