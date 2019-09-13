Фильмы и сериалы для Пятницы 13-го

Предлагаем вам провести вечер пятницы 13 сентября за просмотром фильма или сериала. УНН подготовил соответствующую подборку.

Сериала “Крик”

Созданный на основе культовой хоррор-франшизы, сериал одновременно рассказывает новую, более современную историю. Как и раньше, это слэшер, где в главной роли выступают подростки в маленьком городе, а катализатором становится убийство популярной девушки в школе. Рекомендовано к просмотру фанатам оригинала готовым оценить новый взгляд на старую историю.

Рейтинг сериала на IMDb 7.2.

“Призраки дома на холме”

Это еще один хоррор, но взрослый, что поднимает глубокие темы, такие как зависимость и отношения в семье. Сериал от стримингового сервиса Netflix является вольной интерпретацией романа “Призрак дома на холме” Шерли Джексон 1959 и основания считается одним из лучших сериалов года. Сюжет рассказывает о семье, что в начале 90-х переезжает в старый дом, очевидно, на холме. Место таит в себе множество тайн, и даже через много лет, уже взрослыми, его жители не могут разобраться с привидениями — дома и собственными.

Сериал имеет рейтинг 8.7 на IMDb и рекомендуется к просмотру всем любителям медленного хоррора и домов с привидениями.

А как на счет старого доброго ультранасилия? Любителям брани, кровавых драк и откровенных сцен придется по вкусу наш следующий сериал — новинка от стримингового сервиса Amazon Prime “Пацаны”, вышедший несколько месяцев назад и уже ставший мегахитом. Сериал, основанный на одноименной серии комиксов сценариста Гарта Энниса и художника Деррика Робертсона, попал в нашу подборку из-за обилия крови на квадратный сантиметр кадра и не рекомендуется к просмотру лицам младше 18 лет.

История, что на IMDb получила заслуженные 8.9, рассказывает о мире, где существуют супергерои — эгоистичные и безнаказанные. Для контроля за ними ЦРУ создает специальный отряд “Пацанов”, члены которого всегда готовы поставить героя на место жестоким способом. В первом сезоне говорится в основном о предыстории главных героев, но Amazon обещает выход второго сезона ближайшее время.

“Американская история ужасов”, создан и поставлен Райаном Мерфи и Брэдом Фелчаком. Телесериал является антологией в жанре ужасы, а значит каждый сезон — это новая жуткая история, то о проклятом доме, адские психбольнице, ведьмах или потусторонних силах зла.

Сериал имеет множество престижных премий и наград, в IMDb получил 8.1. На данный момент вышло 10 сезонов сериала.

Наш следующий сериал подойдет тем, кто не боится экспериментов, таких, например, как смешать на одном экране два жанра — ужасы и комедии. На выходе получаем замечательный сериал “Эш против зловещих мертвецов”. Сюжет рассказывает о харизматичного Эше Уильямсе — неудачнике, которому везет только в борьбе с силами зла. Сериал относится к франшизе “Зловещих мертвецов”, где сегодня уже есть три фильма, ремейк, сериал и множество комиксов.

Авторы не боятся экспериментировать, за что получают 8.5 на IMDb и похвалу от УНН.

Завершающим в списке сериалов стала еще одна новинка Amazon — “Карнивал Роу”. Рекомендуется тем, кто не любит фильмы ужасов, но фанатеет от фэнтези с нотками детектива.

Рейтинг IMDb — 8.1. Действия в сериале разворачиваются к вымышленном, хорошо проработанном мире, где рядом с людьми живут мифические существа — феи, фавны, оборотни и тому подобное. История начинается серией загадочных убийств. Их расследуе инспектор полиции Райкрофт Филострат, которого сыграл известный актер Орландо Блум. Пару ему составит бывшая модель Кара Делевинь, что предстанет перед зрителями в образе прекрасной феи.

А для тех, кто не хочет тратить время на просмотр целого сериала, УНН сделал подборку фильмов, которые могут понравиться любителям пощекотать себе нервы.

Фильм “Мы” — это психологический хоррор талантливого Джордана Пила, который держит в напряжении все время и поражает неожиданным финалом. По сюжету, молодая семья с двумя детьми приехала на отдых в Калифорнию. Однажды вблизи их дома появляются незнакомцы, которые держатся за руки. Эти четверо ведут себя довольно агрессивно и не скрывают желания убить семью Уилсонов. Скоро становится понятно, что эти четверо — это они сами. От такого врага не уйти, потому что он знает где ты, что ты делаешь и даже что ты думаешь.

Серия фильмов “Пила” — это культовый хоррор всех времен. Герои “Пилы” должны выбраться из ловушки Конструктора, в которую они попали. Конструктор следит за своими жертвами и их образом жизни (не обманывают ли они других людей, не употребляющих наркотики и прочее), а затем заставляет поплатиться за содеянное.

Фильм “Звонок” — не бери трубку! Телефонный звонок следует после просмотра некой загадочной видеокассеты, после чего каждый, кто посмотрел ее умирает. Жертве дается лишь одна неделя, а дальше ее ждет неминуемая смерть.

“Оно” (1 и 2) (2017, 2019). Кто не знает крипового клоуна Пенивайза? В маленьком американском городке он преследует детей и играет на их крупнейших страхах. Смогут ли они дать ему отпор?

Серия комедийных фильмов “Очень страшное кино” хоть и не является фильмами ужасов, но очень удачными их забавными копиями, со всеми клише и штампами по типу “хорошая блондинка умирает первой”, “разделиться”, “не добить убийцу”.

Фильм “Тихое место” — это прекрасная антиутопия на тему будущего, пришельцев и как жить в мире, где каждый звук может тебя убить. Чудовища слышат каждый твой шаг.

Фильм “Мгла” — это еще один фильм в подборке, снятый по книге Стивена Кинга. Если вам этого еще не достаточно, чтобы пойти смотреть, тогда... Маленький городок накрывает сверхъестественный туман, отрезая людей от внешнего мира. Группе героев, оказавшихся в этот момент в супермаркете, приходится вступить в неравный бой с обитающими в тумане монстрами.