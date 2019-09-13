Фільми та серіали для П’ятниці 13-го

Пропонуємо вам провести вечір п’ятниці 13 вересня за переглядом фільму чи серіалу. УНН підготував відповідну підбірку.

Серіалу “Крик”

Створений на основі культової хоррор-франшизи, серіал водночас розповідає нову, сучаснішу історію. Як і раніше, це слешер, де в головній ролі виступають підлітки в маленькому місті, а каталізатором стає вбивство найпопулярнішої дівчини у школі. Рекомендовано до перегляду фанатам оригіналу, які бажають оцінити новий погляд на стару історію.

Рейтинг серіалу на IMDb 7.2.

“Привиди дому на пагорбі"

Це ще один хоррор, але доросліший, що піднімає глибокі теми, такі як залежність та стосунки в сім’ї. Серіал від стрімінгового сервісу Netflix є вільною інтерпретацією роману “Привид будинку на пагорбі” Шерлі Джексон 1959 року і небезпідставно вважається одним з кращих серіалів року. Сюжет розповідає про сім’ю, що на початку 90-х переїжджає в старий будинок, очевидно, на пагорбі. Місце криє в собі безліч таємниць, і навіть через багато років, вже дорослими, його мешканці не можуть розібратися з привидами — будинку і власними.

Серіал має рейтинг 8.7 на IMDb і рекомендується до перегляду всім любителям повільного хоррору і будинків з привидами.

А як з приводу старого доброго ультранасилля? Любителям лайки, кривавих бійок та відвертих сцен прийдеться до смаку наш наступний серіал — новинка від стрімінгового сервісу Amazon Prime “Пацани”, що вийшов декілька місяців тому і вже став мегахітом. Серіал, заснований на однойменній серії коміксів сценариста Гарту Енніс і художника Деріка Робертсона, потрапив у нашу підборку через велику кількість крові на квадратний сантиметр кадру і не рекомендується до перегляду осіб молодших за 18 років.

Історія, що на IMDb отримала заслужені 8.9, розповідає про світ, де існують супергерої — егоїстичні та безкарні. Для контролю за ними ЦРУ створює спеціальний загін “Пацанів”, члени якого завжди готові поставити героя на місце найжорстокішим способом. В першому сезоні йдеться в основному про передісторію головних героїв, але Amazon обіцяє вихід другого сезону найближчим часом.

“Американська історія жахів”, створений і поставлений Райаном Мерфі і Бредом Фелчаком. Телесеріал є антологією в жанрі жахи, а отже кожний сезон — це нова моторошна історія, чи то про прокляті будинки, пекельні психлікарні, відьом або потойбічні сили зла.

Серіал має безліч престижних премій і нагород, на IMDb отримав 8.1. На даний момент вийшло 10 сезонів серіалу.

Наш наступний серіал підійде тим, хто не боїться експериментів, таких, наприклад, як змішати на одному екрані два жанри — жахи і комедію. На виході отримуємо чудовий серіал “Еш проти зловісних мерців”. Сюжет розповідає про харизматичного Еша Вільямса — невдаху, якому щастить лише в боротьбі з силами зла. Серіал належить до франшизи “зловісних мерців”, де на сьогодні вже є три фільми, ремейк, серіал і безліч коміксів.

Автори не бояться експерементувати, за що отримують 8.5 на IMDb та похвалу від УНН.

Завершальним в списку серіалів стала ще одна новинка Amazon — “Карнівал Роу”. Рекомендується тим, хто не любить фільми жахів, але фанатіє від фентезі з нотками детективу.

Рейтинг IMDb — 8.1. Дії в серіалі розгортаються к вигаданому, добре пропрацьованому світі, де поряд з людьми живуть міфічні істоти — феї, фавни, перевертні тощо. Історія починається серією загадкових вбивств. Їх розслідуватиме інспектор поліції Райкрофт Філострат, якого зіграв відомий актор Орландо Блум. Пару йому складе колишня модель Кара Делевінь, що постане перед глядачами в образі прекрасної феї.

А для тих, хто не хоче гаяти час на перегляд цілого серіалу, УНН зробив підбірку фільмів, які можуть сподобатись любителям полоскотати собі нерви.

Фільм “Ми” — це психологічний хорор талановитого Джордана Піла, який тримає у напрузі увесь час та вражає несподіваним фіналом. За сюжетом, молода сім’я з двома дітьми приїхала на відпочинок до Каліфорнії. Одного вечора поблизу їхнього будинку з’являються незнайомці, що тримаються за руки. Ці четверо поводяться доволі агресивно та не приховують бажання вбити сім’ю Вілсонів. Скоро стає зрозуміло, що ці четверо — це вони самі. Від такого ворога не втекти, бо він знає де ти, що ти робиш та навіть що ти думаєш.

Серія фільмів “Пила” — це культовий хорор усіх часів. Герої “Пили” мають вибратись з пастки Конструктора, у яку вони потрапили. Конструктор слідкує за своїми жертвами та їхнім способом життя (чи не дурять вони інших людей, чи не вживають наркотики та інше), а потім змушує поплатитися за скоєне.

Фільм “Дзвінок” — не бери слухавку! Телефонний дзвінок надходить після перегляду якоїсь загадкової відеокасети, після чого кожен, хто подивився її вмирає. Жертві дається лише один тиждень, а далі її чекає неминуча смерть.

"Воно" (1 та 2) (2017, 2019 рр.) Хто не знає кріпового клоуна Пенівайза? У маленькому американському містечку він переслідує дітей та грає на їх найбільших страхах. Чи зможуть вони дати йому відсіч?

Серія комедійних фільмів “Дуже страшне кіно” хоч і не є фільмами жахів, проте дуже вдалими їх кумедними копіями, з усіма кліше та штампами по типу “гарна білявка помирає першою”, “розділитися”, “не добити вбивцю”.

Фільм “Тихе місце” — це чудова антиутопія на тему майбутнього, прибульців та як жити у світі, де кожен звук може тебе вбити. Чудовиська чують кожен твій крок.

Фільм “Імла” — це ще один фільм у підборці, знятий за книгою Стівена Кінга. Якщо вам цього ще не досить, щоб піти дивитися, тоді... Маленьке містечко накриває надприродний туман, відрізаючи людей від зовнішнього світу. Групі героїв, що опинилися в цей момент в супермаркеті, доводиться вступити в нерівний бій з живуть в тумані монстрами.