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Филиппинские полицейские водой разгоняли демонстрантов, недовольных приездом Трампа

Филиппинские полицейские водой разгоняли демонстрантов, недовольных приездом Трампа

Киев  •  УНН

 • 7465 просмотра

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Полицейские спецподразделения Манилы водой из пожарных шлангов разгоняла сотни демонстрантов, собравшихся на акции протеста из-за приезда президента США Дональда Трампа, передает УНН со ссылкой на The Independent.

Полицейские спецподразделения использовали водяную оружие, чтобы не допустить сотни протестующих в посольство США в Маниле в воскресенье, незадолго до прибытия президента Дональда Трампа на Филиппинах для регионального саммита и последнего этапа его азиатского тура.

Протестующие, собравшиеся с плакатами с надписями "Dump Trump" (Свалка Трамп) и "Down with US Imperialism" (он империализм в США), были сначала заблокированы правоохранителями, вооруженными щитами и дубинками, а потом их обдали струями воды из пожарной машины.

Д.Трамп должен был прибыть на Филиппины около 5 вечера по местному времени для встреч с лидерами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и других стран Восточной Азии, которые недавно завершили саммит Азиатско-Тихоокеанского региона и двусторонний визит во Вьетнам.

Напомним, президент Филиппин пообещал Трампу "справедливый прием".

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