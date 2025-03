Філіппінські поліцейські водою розганяли демонстрантів, невдоволених приїздом Трампа

Поліцейські спецпідрозділи використовували водяну зброю, щоб не допустити сотні протестуючих до посольства США в Манілі в неділю, незадовго до прибуття президента Дональда Трампа на Філіппінах для регіонального саміту та останнього етапі його азіатського туру.

Протестувальники, що зібрались з плакатами з написами "Dump Trump" (Смітник Трамп) та "Down with US Imperialism"(геть імперіалізм у США), були спочатку заблоковані правоохоронцями, озброєними щитами та кийками, а потім їх обдали струменями води з пожежної машини.

Д.Трамп мав прибути на Філіппіни близько 5 вечора за місцевим часом для зустрічей з лідерами Асоціації держав Південно-Східної Азії та інших країн Східної Азії, які нещодавно завершили саміт Азіатсько-Тихоокеанського регіону та двосторонній візит до В'єтнаму.

Нагадаємо, президент Філіппін пообіцяв Трампу "справедливий прийом".