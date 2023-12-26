Это игра в одни ворота. Юрист рассказал о коллизии между ВСП и Верховным судом
Киев • УНН
Адвокат на фронте призывает к законодательным изменениям, чтобы определить четкие основания для пересмотра решений Высшего совета правосудия Верховным Судом, критикуя нынешнюю систему "игры в одни ворота".
Необходимы законодательные изменения, чтобы был четкий перечень оснований для пересмотра решений Высшего совета правосудия членами Большой палаты Верховного Суда, ведь сейчас это игра в одни ворота. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал юрист, который сейчас находится на фронте, Алексей Лясковец.
Прокомментируйте коллизию которая сложилась между ВС и ВСП, когда ВСП рассматривает жалобы на судей, а Большая палата ВС может отменить выводы ВСП и вернуть жалобу на повторное рассмотрение и так по кругу. Или из-за этого пока кроме Князева ни одного судью ВС не привлекали к ответственности, или они там все святые? Как можно исправить такую коллизию?
"Я просто не понимаю одного - председатель ВС является членом ВСП по должности, если он принимает участие и голосует за то, что судья совершил какое-то нарушение, за которое он подлежит увольнению по тем или иным основаниям - то почему потом Большая палата (Верховного суда - ред.), членом которой он является, принимает решение, а давайте, мол, пересмотрит. Что должно служить этому? Ничего хорошего. Поэтому и стоит вопрос, что каждый должен делать свое дело хорошо, в пользу государства и общества, а не так что есть судьи - одиозные, которых априори нельзя уволить", - сказал Лясковец.
По его словам - это "игра в одни ворота".
"Я понимаю что каждое решение имеет право на обжалование, но как показала та же Большая палата - не каждое решение можно обжаловать, и они это прописывали не один раз в своих решениях", - отметил Лясковец.
По его словам, должно быть понимание - если вы выбрали этот орган, значит вы ему доверяете, и если по должности есть глава ВС в этом органе - то это решение должно иметь приоритетом.
"Да, надо прописать в законодательстве четкие маркеры: по каким основаниям может оспариваться, скажем, нарушение процедур, каких-то принципов, какой-то стадии. Тогда да. Но должен быть четкий и исчерпывающий перечень по каким основаниям можно это обжаловать. А не так - ага ВСП принял решение, что судья плохой, а Большая палата - да нет, мы тут подумали, он не плохой. Но кто же входит в Большую палату? Судьи гражданской юрисдикции, административной, уголовной. То есть мы понимаем, кто формирует. Поэтому надо сделать ремарки и внести конкретные критерии для обжалований", - отметил Лясковец.
По его словам, сейчас ситуация выглядит так, что "рука руку моет".
"Судьи - они между собой договариваются, а принимая во внимание ситуацию, который был крайний раз с председателем ВС (Князев - ред.) ... то мы понимаем решение вопросов, как они там происходят и, как принимаются решения. Мы не говорим что все судьи такие, но вопрос в том что председатель такого органа совершил такой проступок - это преступление, и как оно будет в будущем играть в плане отношения к судебной ветви власти самого общества - это большой вопрос", - отметил Лясковец.
По его словам, Высший совет правосудия должен принимать окончательные решения по дисциплинарной ответственности судей.
"Относительно решения вопроса, то, на мой взгляд, если принять во внимание, что в свое время ЕСПЧ в деле Вовка против Украины сказал, что ВСЮ - сегодня ВСП является квази суд, и в большинстве члены совета правосудия - это судьи, избранные судьями, то я считаю у них в полномочиях есть право принимать решения и это решение должно быть окончательным. И судьи должны задумываться кого избирать в этот орган и кого делегировать в этот орган для того, чтобы была прозрачность и царил принцип верховенства права, для того чтобы невиновных не привлекали, а виновных привлекали и лишали статуса судьи", - отметил Лясковец.
В то же время, по мнению юриста, необходимо изменить законодательство относительно пенсионного возраста судей. Лясковец отметил, что сейчас есть много случаев, когда достаточно молодые судьи, имеющие 20 лет выслуги, идут на пенсию, чтобы в том числе избежать увольнения. При этом они получают пенсию в размере 90% от своего судебного вознаграждения, делают нагрузку на бюджет, хотя они могли бы еще работать.
"Я бы вообще внес изменения в законодательство, чтобы судьи работать до 60 лет", - отметил Лясковец.
Ранее председатель подкомитета по вопросам организации и деятельности адвокатуры, органов предоставления правовой помощи комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики Владимир Ватрас в комментарии УНН заявил, что Верховный Суд нужно очистить от судей, которые себя скомпрометировали. Однако к реформе нужно подойти взвешенно, и профильный парламентский комитет над этим работает.
Это игра в одни ворота. Юрист рассказал о коллизии между ВСП и Верховным судом
Адвокат на фронте призывает к законодательным изменениям, чтобы определить четкие основания для пересмотра решений Высшего совета правосудия Верховным Судом, критикуя нынешнюю систему "игры в одни ворота".
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