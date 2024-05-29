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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эти вклады имеют решающее значение для защиты и устойчивости Украины: Зеленский о новом пакете помощи от Швеции

Эти вклады имеют решающее значение для защиты и устойчивости Украины: Зеленский о новом пакете помощи от Швеции

Киев  •  УНН

29 мая 2024, 09:28  •  5180 просмотра

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Новый пакет помощи от Швеции стоимостью почти 1,2 миллиарда евро направлен на оказание важнейшей военной помощи Украине, включая противовоздушную оборону, артиллерийские боеприпасы, бронетехнику, самолеты радиолокационного наблюдения и командирские машины, которые имеют решающее значение для защиты и устойчивости Украины.

Новый пакет помощи Украине о котором объявила Швеция сосредоточен на противовоздушной обороне, артиллерийских боеприпасах и бронетехнике, которые являются критически важными для украинских военных.

Об этом подчеркнул Президент Владимир Зеленский, передает УНН.

Вчера я разговаривал с (премьер-министром Швеции – ред.) Ульфом Кристерссоном о текущей боевой ситуации и первоочередных оборонных потребностях Украины. Сегодня я рад выразить свою глубокую признательность премьер-министру Кристерссону, его правительству и всем шведам за самый большой пакет военной помощи Швеции, объявленный на сегодняшний день, на общую сумму почти 1,2 миллиарда евро

- написал Зеленский в Х. 

Зеленский рассказал на чем сосредоточен новый пакет от Швеции.

Этот новый пакет сосредоточен на противовоздушной обороне, артиллерийских боеприпасах и бронетехнике, которые являются критически важными для наших воинов. Он также включает в себя самолеты радиолокационного наблюдения и командование ASC 890, весь шведский парк бронированных машин PBV 302 и дополнительные артиллерийские боеприпасы. Эти взносы имеют решающее значение для защиты и устойчивости Украины

- отметил Зеленский. 

Он подчеркнул, что шведская помощь не только спасает жизни украинцев, но и помогает обеспечить долгосрочный мир и безопасность в Европе.

Вместе мы защитим наши общие ценности и обеспечим привлечение агрессора к ответственности. Я благодарен Швеции за то, что она была с нами и оставалась настоящим и надежным союзником. Спасибо за Вашу поддержку и непоколебимую приверженность!

- подчеркнул Зеленский.

Дополнение

Правительство Швеции представило 16-й пакет военной помощи для Украины на 13,3 миллиарда шведских крон (1,16 миллиарда евро). Это самый большой пакет поддержки от страны, который включает, в частности, самолеты радиолокационной разведки и управления, весь шведский запас бронетранспортеров 302 и боеприпасы. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

политика
shvetsiyaШвеция
yevropaЕвропа
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
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