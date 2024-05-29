Эти вклады имеют решающее значение для защиты и устойчивости Украины: Зеленский о новом пакете помощи от Швеции
Киев • УНН
Новый пакет помощи от Швеции стоимостью почти 1,2 миллиарда евро направлен на оказание важнейшей военной помощи Украине, включая противовоздушную оборону, артиллерийские боеприпасы, бронетехнику, самолеты радиолокационного наблюдения и командирские машины, которые имеют решающее значение для защиты и устойчивости Украины.
Новый пакет помощи Украине о котором объявила Швеция сосредоточен на противовоздушной обороне, артиллерийских боеприпасах и бронетехнике, которые являются критически важными для украинских военных.
Об этом подчеркнул Президент Владимир Зеленский, передает УНН.
Вчера я разговаривал с (премьер-министром Швеции – ред.) Ульфом Кристерссоном о текущей боевой ситуации и первоочередных оборонных потребностях Украины. Сегодня я рад выразить свою глубокую признательность премьер-министру Кристерссону, его правительству и всем шведам за самый большой пакет военной помощи Швеции, объявленный на сегодняшний день, на общую сумму почти 1,2 миллиарда евро
Зеленский рассказал на чем сосредоточен новый пакет от Швеции.
Этот новый пакет сосредоточен на противовоздушной обороне, артиллерийских боеприпасах и бронетехнике, которые являются критически важными для наших воинов. Он также включает в себя самолеты радиолокационного наблюдения и командование ASC 890, весь шведский парк бронированных машин PBV 302 и дополнительные артиллерийские боеприпасы. Эти взносы имеют решающее значение для защиты и устойчивости Украины
Он подчеркнул, что шведская помощь не только спасает жизни украинцев, но и помогает обеспечить долгосрочный мир и безопасность в Европе.
Вместе мы защитим наши общие ценности и обеспечим привлечение агрессора к ответственности. Я благодарен Швеции за то, что она была с нами и оставалась настоящим и надежным союзником. Спасибо за Вашу поддержку и непоколебимую приверженность!
Дополнение
Правительство Швеции представило 16-й пакет военной помощи для Украины на 13,3 миллиарда шведских крон (1,16 миллиарда евро). Это самый большой пакет поддержки от страны, который включает, в частности, самолеты радиолокационной разведки и управления, весь шведский запас бронетранспортеров 302 и боеприпасы.
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