Эти вклады имеют решающее значение для защиты и устойчивости Украины: Зеленский о новом пакете помощи от Швеции

Новый пакет помощи Украине о котором объявила Швеция сосредоточен на противовоздушной обороне, артиллерийских боеприпасах и бронетехнике, которые являются критически важными для украинских военных.

Об этом подчеркнул Президент Владимир Зеленский, передает УНН.

Вчера я разговаривал с (премьер-министром Швеции – ред.) Ульфом Кристерссоном о текущей боевой ситуации и первоочередных оборонных потребностях Украины. Сегодня я рад выразить свою глубокую признательность премьер-министру Кристерссону, его правительству и всем шведам за самый большой пакет военной помощи Швеции, объявленный на сегодняшний день, на общую сумму почти 1,2 миллиарда евро - написал Зеленский в Х.

Зеленский рассказал на чем сосредоточен новый пакет от Швеции.

Этот новый пакет сосредоточен на противовоздушной обороне, артиллерийских боеприпасах и бронетехнике, которые являются критически важными для наших воинов. Он также включает в себя самолеты радиолокационного наблюдения и командование ASC 890, весь шведский парк бронированных машин PBV 302 и дополнительные артиллерийские боеприпасы. Эти взносы имеют решающее значение для защиты и устойчивости Украины - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что шведская помощь не только спасает жизни украинцев, но и помогает обеспечить долгосрочный мир и безопасность в Европе.

Вместе мы защитим наши общие ценности и обеспечим привлечение агрессора к ответственности. Я благодарен Швеции за то, что она была с нами и оставалась настоящим и надежным союзником. Спасибо за Вашу поддержку и непоколебимую приверженность! - подчеркнул Зеленский.

Дополнение

Правительство Швеции представило 16-й пакет военной помощи для Украины на 13,3 миллиарда шведских крон (1,16 миллиарда евро). Это самый большой пакет поддержки от страны, который включает, в частности, самолеты радиолокационной разведки и управления, весь шведский запас бронетранспортеров 302 и боеприпасы.