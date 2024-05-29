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Ці внески мають вирішальне значення для захисту та стійкості України: Зеленський про новий пакет допомоги від Швеції

Ці внески мають вирішальне значення для захисту та стійкості України: Зеленський про новий пакет допомоги від Швеції

Київ • УНН

 • 19284 перегляди

Новий пакет допомоги від Швеції вартістю майже 1,2 мільярда євро спрямований на надання найважливішої військової допомоги Україні, включаючи протиповітряну оборону, артилерійські боєприпаси, бронетехніку, літаки радіолокаційного спостереження і командирські машини, які мають вирішальне значення для захисту і стійкості України.

Новий пакет допомоги Україні про який оголосила Швеція зосереджений на протиповітряній обороні, артилерійських боєприпасах і бронетехніці, які є критично важливими для українських військових.

Про це наголосив Президент Володимир Зеленський, передає УНН.

Вчора я розмовляв з (прем'єр-міністром Швеції – ред.) Ульфом Крістерссоном про поточну бойову ситуацію та першочергові оборонні потреби України. Сьогодні я радий висловити свою глибоку вдячність прем’єр-міністру Крістерссону, його уряду та всім шведам за найбільший пакет військової допомоги Швеції, оголошений на сьогодні, на загальну суму майже 1,2 мільярда євро

- написав Зеленський в Х. 

Зеленський розповів на чому зосереджений новий пакет від Швеції.

Цей новий пакет зосереджений на протиповітряній обороні, артилерійських боєприпасах і бронетехніці, які є критично важливими для наших воїнів. Він також включає літаки радіолокаційного спостереження та командування ASC 890, увесь шведський парк броньованих машин PBV 302 та додаткові артилерійські боєприпаси. Ці внески мають вирішальне значення для захисту та стійкості України

- зазначив Зеленський. 

Він наголосив, що шведська допомога не тільки рятує життя українців, але й допомагає забезпечити довгостроковий мир і безпеку в Європі.

Разом ми захистимо наші спільні цінності та забезпечимо притягнення агресора до відповідальності. Я вдячний Швеції за те, що вона була з нами і залишалася справжнім і надійним союзником. Дякуємо за вашу підтримку та непохитну відданість!

- наголосив Зеленський.

Доповнення

Уряд Швеції представив 16-й пакет військової допомоги для України на 13,3 мільярда шведських крон (1,16 мільярда євро). Це найбільший пакет підтримки від країни, який включає, зокрема, літаки радіолокаційної розвідки та управління, весь шведський запас бронетранспортерів 302 та боєприпаси. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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