"Эти ресурсы нужны": Боррель ожидает быстрого завершения обсуждения в Совете ЕС относительно доходов с активов рф для помощи Украине

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ожидает скорого завершения обсуждения в Совете ЕС вопроса использования доходов с арестованных российских активов для помощи Украине, указав, что в блоке могут подумать и о других действиях, но пока считают, что это то, что юридически подкреплено. Об этом он сказал во время выступления в Европарламенте в среду, пишет УНН.

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Боррель указал, что месяц назад, как Верховный представитель ЕС, предложил Совету ЕС использовать эти доходы для поддержки Украины военными средствами через Европейский фонд мира (EPF). И что это произошло "после долгих дискуссий и тщательного изучения норм верховенства права, которые можно использовать для оценки того, что мы можем и чего не должны делать", по итогам которых, по его словам, в блоке "пришли к выводу, что эти сверхприбыли (с арестованных российских активов - ред.) могут быть использованы для поддержки насущных потребностей украинцев в защите самих себя".

"Я хочу еще раз подчеркнуть, что эта инициатива касается только использования доходов, полученных от этих обездвиженных активов. Не самих активов, не капитала, а дохода, созданного этим капиталом", - отметил Боррель.

"Мы можем подумать и о других действиях, но пока считаем, что это то, что юридически подкреплено. Поэтому мы можем взять эти доходы... и распределить их: 90% в Европейский фонд мира и 10% в бюджет Союза", - подчеркнул главный дипломат ЕС.

И, по его словам, эта инициатива была осуществлена в полной координации с другими государствами G7 и в сотрудничестве с нашими международными партнерами.

Это предложение было представлено Совету ЕС... Совет ЕС их обсуждает. Я надеюсь, что их обсуждение скоро закончится, потому что нам нужны эти ресурсы, чтобы продолжить нашу помощь Украине в решающий момент российской агрессии - подытожил Боррель.

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