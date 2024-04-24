"Эти ресурсы нужны": Боррель ожидает быстрого завершения обсуждения в Совете ЕС относительно доходов с активов рф для помощи Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога
  •  15920 просмотра

САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога

Эксклюзив
Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения
  •  70646 просмотра

Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения

Эксклюзив
Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе
  •  91160 просмотра

Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе

Эксклюзив
Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину
  •  135497 просмотра

Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину

Эксклюзив
В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
22 апреля 2024, 16:39  •  156864 просмотра

В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии

Эксклюзив
Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
22 апреля 2024, 15:01  •  153806 просмотра

Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»

Эксклюзив
Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области
22 апреля 2024, 11:57  •  153795 просмотра

Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области

Эксклюзив
Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт
22 апреля 2024, 11:50  •  122650 просмотра

Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт

Эксклюзив
Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области
21 апреля 2024, 12:22  •  158076 просмотра

Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области

Эксклюзив
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
19 апреля 2024, 15:30  •  224796 просмотра

Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС

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Публикации

Восстановление за счет ВСУ

Восстановление за счет ВСУ

23 апреля 2024, 08:23  •  168044 просмотра
Открестились от ТЭС: как Найем и Кубраков "защищали" энергетику меморандумами

Открестились от ТЭС: как Найем и Кубраков "защищали" энергетику меморандумами

22 апреля 2024, 13:19  •  209811 просмотра
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
Эксклюзив

19 апреля 2024, 15:15  •  473535 просмотра
Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

19 апреля 2024, 08:45  •  391491 просмотра
В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

18 апреля 2024, 13:51  •  437651 просмотра

"Эти ресурсы нужны": Боррель ожидает быстрого завершения обсуждения в Совете ЕС относительно доходов с активов рф для помощи Украине

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ожидает, что Совет ЕС завершит дискуссию по использованию средств от арестованных российских активов для военной поддержки Украины через Европейский фонд мира, поскольку блок считает, что это юридически обосновано.

Война •   •  3668 просмотра
"Эти ресурсы нужны": Боррель ожидает быстрого завершения обсуждения в Совете ЕС относительно доходов с активов рф для помощи Украине

В Святошинском районе Киева частично пропал свет - ДТЭК

Некоторые дома в Святошинском районе Киева остались без света из-за аварии, но энергетики обещают восстановить его в течение двух часов.

Киев •   •  2843 просмотра
В Святошинском районе Киева частично пропал свет - ДТЭК

Парламент увеличил на 15 тысяч численность пограничной службы

Парламент увеличил численность Государственной пограничной службы Украины на 15 000 до 75 000 человек для усиления защиты границ от российской агрессии.

Война •   •  3845 просмотра
Парламент увеличил на 15 тысяч численность пограничной службы

россия намерена усилить удары по инфраструктуре Украины до того, как поступит помощь от США - ISW

россия намерена усилить свои удары по инфраструктуре и логистике Украины и активизировать наступательные операции до прибытия американской помощи, чтобы нанести максимальный ущерб и воспользоваться ограничениями на поставки украинских материалов.

Война •   •  3657 просмотра
россия намерена усилить удары по инфраструктуре Украины до того, как поступит помощь от США - ISW

Британская разведка зафиксировала рекордное дезертирство в армии рф с 2022 года

Британская разведка сообщает о рекордном дезертирстве 7400 мобилизованных российских солдат с сентября 2022 года, с наибольшим количеством случаев в московском регионе.

Война •   •  3566 просмотра
Британская разведка зафиксировала рекордное дезертирство в армии рф с 2022 года

Несмотря на дефицит в энергосистеме, уровень потребления электроэнергии в Украине растет - Укрэнерго

Из-за российских ракетных ударов, которые повредили электростанции, Украина испытывает дефицит электроэнергии и уже третий день подряд получает экстренную помощь от международных партнеров, в то время как потребление электроэнергии в стране продолжает расти.

Война •   •  4087 просмотра
Несмотря на дефицит в энергосистеме, уровень потребления электроэнергии в Украине растет - Укрэнерго

Рада приняла изменения порядка рассмотрения дел в ВАКС: о чем идет речь

Парламент принял законопроект, который меняет процедуру рассмотрения дел в Высшем антикоррупционном суде, позволяя единоличное рассмотрение большинства дел, за исключением дел в отношении чиновников по ходатайству обвиняемого в некоторых случаях.

политика •   •  3814 просмотра
Рада приняла изменения порядка рассмотрения дел в ВАКС: о чем идет речь

Цены на золото колеблются из-за новых экономических данных из США

Спотовое золото выросло в цене, но фьючерсы на золото в США снизились. Причины колебаний связаны с тем, что инвесторы оценивали экономические данные США, чтобы определить будущее процентных ставок Федеральной резервной системы.

Новости Мира •   •  4065 просмотра
Цены на золото колеблются из-за новых экономических данных из США

Минус 26 тыс. кубометров российского топлива: дроны СБУ поразили две нефтебазы в смоленской области - источники

Беспилотники СБУ нанесли удар по двум российским нефтебазам в смоленской области, уничтожив 26 000 кубометров топлива и вызвав крупные пожары.

Война •   •  5777 просмотра
Минус 26 тыс. кубометров российского топлива: дроны СБУ поразили две нефтебазы в смоленской области - источники

На Черниговщине за сутки из-за обстрелов рф прозвучало 60 взрывов

Российские войска 20 раз обстреляли из минометов границу Черниговской области, вызвав 60 взрывов, но о жертвах не сообщается.

Война •   •  7078 просмотра
На Черниговщине за сутки из-за обстрелов рф прозвучало 60 взрывов