Энергетики подключили оккупированную ЗАЭС ко второй линии питания - Минэнерго

В четверг, 14 марта, украинские энергетики восстановили вторую линию питания оккупированной россиянами Запорожской атомной электростанции. Об этом заявили в пресс-службе НАЭК "Энергоатом", пишет УНН.

Детали

Сегодня, 14 марта, в 17:15 ч. усилиями украинских специалистов возобновлена работа линии электропередачи "Запорожская ТЭС - Ферросплавная" напряжением 330 кВ, которая из-за повреждения российскими оккупантами была в ремонте - говорится в заметке компании.

Отмечается, что эта линия вместе с линией "Запорожская АЭС - Днепровская" напряжением 750 кВ соединяет станцию с объединенной энергосистемой Украины и обеспечивает питание ее собственных нужд.

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В "Энергоатоме" подчеркнули, что с начала российской оккупации Запорожская АЭС уже пережила восемь полных блэкаутов и один частичный - с запуском аварийных дизель-генераторов и систем безопасности. Их отказ грозит наступлением аварийной ситуации.

Дополнение

В Минэнерго добавляют, что По состоянию на сейчас основная и резервная линии работают и в полном объеме питают собственные нужды Запорожской АЭС.

Питание АЭС одной линией является крайне опасным, ведь электроснабжение такого объекта должно быть стабильным и бесперебойным. Отключение всех линий будет означать очередной блэкаут и угрозу ядерного инцидента на АЭС - отметили в Министерстве энергетики Украины.

Напомним

Из-за оккупации россией Запорожской атомной электростанции и блокировки автоматизированной системы радиационного мониторинга Украина и международное сообщество получают информацию о ядерной ситуации на станции со значительным опозданием.