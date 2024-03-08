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Якщо на ЗАЕС станеться аварія, Україна не зможе повідомити про це оперативно - голова Держатомрегулювання

Київ • УНН

 • 57580 перегляди

Через окупацію росією Запорізької атомної електростанції та блокування автоматизованої системи радіаційного моніторингу Україна та міжнародна спільнота отримують інформацію про ядерну ситуацію на станції зі значним запізненням.

Якщо на ЗАЕС станеться аварія, Україна не зможе повідомити про це оперативно - голова Держатомрегулювання

Через окупацію росією ЗАЕС і блокування роботи автоматизованої системи контролю радіаційної обстановки (АСКРО) інформація про ядерну ситуацію на електростанції надходить зі значним запізненням. Про це у ході зустрічі з заступницею Генерального директора МАГАТЕ та директором Департаменту ядерної та фізичної безпеки Ліді Еврар розповів голова Держатомрегулювання Олег Коріков, пише УНН.

Деталі 

Зазначається, що росія не допускає на промисловий майданчик український ліцензований персонал та блокує роботу роботи автоматизованої системи контролю радіаційної обстановки (АСКРО) на ЗАЕС.

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 Через це Україна, й загалом міжнародна атомна спільнота отримують інформацію про стан ядерної та радіаційної безпеки на атомній станції зі значним запізненням.

Присутність постійної моніторингової місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС важлива для України та міжнародної атомної спільноти насамперед в плані інформування про стан ядерної та радіаційної безпеки. Всі ми розуміємо, що фахівці Агентства збирають інформацію про радіаційний стан на атомній станції фактично в ручному режимі. Через блокування російськими загарбниками АСКРО сьогодні Україна фактично позбавлена можливості виконувати Конвенцію про оперативне оповіщення про ядерну аварію

- заявив Коріков. 

Він додав, що це відбувається на фоні інших злочинних дій російських окупантів.

Вони продовжують експлуатувати енергоблок №4 у стані гарячого зупину, що суперечить умовам ліцензій Держатомрегулювання, які чітко визначають, що експлуатація усіх шести енергоблоків ЗАЕС має відбуватися лише в стані холодного зупину.

За його словами, це суттєво збільшує загрози для ядерної та радіаційної безпеки на ЗАЕС в умовах втрати надійного джерела водопостачання, оскільки Каховське водосховище було зруйноване росіянами.

Окрім того, на ЗАЕС немає стабільне живлення від української енергосистеми (за час окупації знеструмлення ЗАЕС відбувалося вже 8 разів) та відсутнє належне обслуговування та ремонти систем безпеки та пов’язаного з безпекою обладнання.

Доповнення

Разом з тим голова Держатомрегулювання також подякував за роботу фахівців МАГАТЕ у складах постійних моніторингових місій на промислових майданчиках підконтрольних Україні атомних станцій.

У свою чергу Ліді Еврар озвучила низку пропозицій щодо підвищення ефективності роботи цих місій Агентства, розширення їх функціональних обов’язків.

Довідково

Конвенція про оперативне оповіщення про ядерну аварію — це угода Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), згідно з якою держава визнає, що коли на її території станеться будь-яка ядерна або радіаційна аварія, яка потенційно може вплинути на іншу державу, вона негайно повідомить про це МАГАТЕ та інші держави, які можуть постраждати.

Інформація, яку потрібно повідомити, включає час інциденту, місце та ймовірну кількість викиду радіоактивності.

Нагадаємо

Рада керуючих МАГАТЕ ухвалила резолюцію з вимогою терміново вивести весь несанкціонований персонал, включно з російськими військовими, із Запорізької атомної електростанції та негайно повернути її під повний контроль компетентних органів України відповідно до існуючої ліцензії.

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Володимир Омельченко

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