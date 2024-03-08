Если на ЗАЭС произойдет авария, Украина не сможет сообщить об этом оперативно - глава Госатомрегулирования

Из-за оккупации Россией ЗАЭС и блокирования работы автоматизированной системы контроля радиационной обстановки (АСКРО) информация о ядерной ситуации на электростанции поступает со значительным опозданием. Об этом в ходе встречи с заместителем Генерального директора МАГАТЭ и директором Департамента ядерной и физической безопасности Лиде Эврар рассказал председатель Госатомрегулирования Олег Кориков, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что россия не допускает на промышленную площадку украинский лицензированный персонал и блокирует работу работы автоматизированной системы контроля радиационной обстановки (АСКРО) на ЗАЭС.

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Из-за этого Украина, и в целом международное атомное сообщество получают информацию о состоянии ядерной и радиационной безопасности на атомной станции со значительным опозданием.

Присутствие постоянной мониторинговой миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС важно для Украины и международного атомного сообщества прежде всего в плане информирования о состоянии ядерной и радиационной безопасности. Все мы понимаем, что специалисты Агентства собирают информацию о радиационном состоянии на атомной станции фактически в ручном режиме. Из-за блокирования российскими захватчиками АСКРО сегодня Украина фактически лишена возможности выполнять Конвенцию об оперативном оповещении о ядерной аварии - заявил Кориков.

Он добавил, что это происходит на фоне других преступных действий российских оккупантов.

Они продолжают эксплуатировать энергоблок №4 в состоянии горячего останова, что противоречит условиям лицензий Госатомрегулирования, которые четко определяют, что эксплуатация всех шести энергоблоков ЗАЭС должна происходить только в состоянии холодного останова.

По его словам, это существенно увеличивает угрозы для ядерной и радиационной безопасности на ЗАЭС в условиях потери надежного источника водоснабжения, поскольку Каховское водохранилище было разрушено россиянами.

Кроме того, на ЗАЭС нет стабильного питания от украинской энергосистемы (за время оккупации обесточивание ЗАЭС происходило уже 8 раз) и отсутствует надлежащее обслуживание и ремонты систем безопасности и связанного с безопасностью оборудования.

Дополнение

Вместе с тем председатель Госатомрегулирования также поблагодарил за работу специалистов МАГАТЭ в составах постоянных мониторинговых миссий на промышленных площадках подконтрольных Украине атомных станций.

В свою очередь Лиди Эврар озвучила ряд предложений по повышению эффективности работы этих миссий Агентства, расширению их функциональных обязанностей.

Справочно

Конвенция об оперативном оповещении о ядерной аварии - это соглашение Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), согласно которому государство признает, что когда на его территории произойдет любая ядерная или радиационная авария, которая потенциально может повлиять на другое государство, оно немедленно сообщит об этом МАГАТЭ и другим государствам, которые могут пострадать.

Информация, которую нужно сообщить, включает время инцидента, место и вероятное количество выброса радиоактивности.

Напомним

Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию с требованием срочно вывести весь несанкционированный персонал, включая российских военных, с Запорожской атомной электростанции и немедленно вернуть ее под полный контроль компетентных органов Украины в соответствии с существующей лицензией.

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