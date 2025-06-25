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Электронный контроль и прозрачные сроки: Киев меняет правила подачи обращений

Киев • УНН

 • 64 просмотра

Киевская городская военная администрация (КГВА) полностью переходит на электронный документооборот, принимая обращения исключительно в электронном виде. Это решение призвано упростить и ускорить рассмотрение документов, обеспечивая цифровой след и прозрачность сроков.

Электронный контроль и прозрачные сроки: Киев меняет правила подачи обращений

Киев полностью переходит на электронный документооборот. Обращения, документы на подпись и прочее КГВА будет принимать исключительно в электронном виде. Соответствующее поручение уже выдано аппарату администрации. Об этом сообщил в среду глава КГВА Тимур Ткаченко в Telegram, пишет УНН.   

Детали

Это решение призвано упростить и оживить документооборот в КГВА, подчеркнул Ткаченко.

Стопки документов, которые пылятся и задерживают их подписание, должны исчезнуть. А должностным лицам КГГА, которые благодаря такому "складированию" не вылезали из отпусков и занимались чем угодно, кроме государственных дел, - придется работать.

- добавил он.

По словам Ткаченко, не может быть такого, что критичность предприятий прорабатывается месяцами, вместо 10 дней.

Все должно быть четко: цифровой след, прозрачные сроки и этапы рассмотрения обращений. Также полностью электронная история уберет любые упреки, что начальник КГВА "что-то задерживает" или "не подписывает"

- подчеркнул Ткаченко.

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Лилия Набока

Лилия Набока

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