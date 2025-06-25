Електронний контроль і прозорі терміни: Київ змінює правила подачі звернень
Київ • УНН
Київська міська військова адміністрація (КМВА) повністю переходить на електронний документообіг, приймаючи звернення виключно в електронному вигляді. Це рішення покликане спростити та прискорити розгляд документів, забезпечуючи цифровий слід і прозорість термінів.
Київ повністю переходить на електронний документообіг. Звернення, документи на підпис та інше КМВА прийматиме виключно в електронному вигляді. Відповідне доручення вже видане апарату адміністрації. Про це повідомив у середу голова КМВА Тимур Ткаченко у Telegram, пише УНН.
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Це рішення покрликане спростити і пожвавити документообіг у КМВА, наголосив Ткаченко.
Стоси документів, які припадають пилом і затримують їхнє підписання мають зникнути. А посадовцям КМДА, які завдяки такому "складуванню" не вилазили з відпусток і займалися чим завгодно, окрім державницьких справ, - доведеться працювати.
За словами Ткаченка, не може бути такого, що критичність підприємств опрацьовується місяцями, замість 10 днів.
Усе має бути чітко: цифровий слід, прозорі терміни та етапи розгляду звернень. Також повністю електронна історія прибере будь-які закиди, що начальник КМВА "щось затримує" чи "не підписує"
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