Електронний контроль і прозорі терміни: Київ змінює правила подачі звернень

Київ повністю переходить на електронний документообіг. Звернення, документи на підпис та інше КМВА прийматиме виключно в електронному вигляді. Відповідне доручення вже видане апарату адміністрації. Про це повідомив у середу голова КМВА Тимур Ткаченко у Telegram, пише УНН.

Це рішення покрликане спростити і пожвавити документообіг у КМВА, наголосив Ткаченко.

Стоси документів, які припадають пилом і затримують їхнє підписання мають зникнути. А посадовцям КМДА, які завдяки такому "складуванню" не вилазили з відпусток і займалися чим завгодно, окрім державницьких справ, - доведеться працювати.